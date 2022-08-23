"Челси" уверен в приобретении Гордона

Энтони Гордон "Челси" уверен в приобретении нападающего "Эвертона" Энтони Гордона.

На прошлой неделе "Эвертон" отклонил второе предложение "Челси" по Гордону в размере 45 миллионов фунтов, а главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард публично озвучил свое желание сохранить Энтони.

Однако The Times утверждает, "Челси" не планирует отступать и в третий раз предложит свыше 50 млн. фунтов за 21-летнего англичанина. Ожидается, что этого будет достаточно для заключения сделки.

Во вторник вечером "Эвертону" играть против "Флитвуда" в Кубке Лиги, и "ириски" могут поберечь Гордона, если компромисс с "синими" будет близок.

Добавим, Sky Sports в своем материале сообщает, что "Челси" готов выложить до 60 млн. фунтов за Гордона.


Метки Гордон, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. yamateh 23.08.2022 11:53 # yamateh
    Это что за мутотень блеа? Чем он лучше того же Вернера? Идите на йух короче

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  2. ivan-tns 23.08.2022 11:36 # ivan-tns
    Какого Гордона? Лысого из brazzers? Хохлятского Дмитрия?

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  3. sexan 23.08.2022 11:28 # sexan
    Это пиздец пацаны.

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  4. slash-lfc 23.08.2022 11:11 # slash-lfc
    Очередной ноунейм за охуллиард. Ебать Педикси трансферы проворачивает

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