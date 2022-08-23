"Челси" уверен в приобретении Гордона
"Челси" уверен в приобретении нападающего "Эвертона" Энтони Гордона.
На прошлой неделе "Эвертон" отклонил второе предложение "Челси" по Гордону в размере 45 миллионов фунтов, а главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард публично озвучил свое желание сохранить Энтони.
Однако The Times утверждает, "Челси" не планирует отступать и в третий раз предложит свыше 50 млн. фунтов за 21-летнего англичанина. Ожидается, что этого будет достаточно для заключения сделки.
Во вторник вечером "Эвертону" играть против "Флитвуда" в Кубке Лиги, и "ириски" могут поберечь Гордона, если компромисс с "синими" будет близок.
Добавим, Sky Sports в своем материале сообщает, что "Челси" готов выложить до 60 млн. фунтов за Гордона.
23.08.2022 11:00
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Это что за мутотень блеа? Чем он лучше того же Вернера? Идите на йух короче
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Какого Гордона? Лысого из brazzers? Хохлятского Дмитрия?
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Это пиздец пацаны.
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Очередной ноунейм за охуллиард. Ебать Педикси трансферы проворачивает
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