"Челси" уверен в приобретении Гордона

"Челси" уверен в приобретении нападающего "Эвертона" Энтони Гордона.

На прошлой неделе "Эвертон" отклонил второе предложение "Челси" по Гордону в размере 45 миллионов фунтов, а главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард публично озвучил свое желание сохранить Энтони.



Однако The Times утверждает, "Челси" не планирует отступать и в третий раз предложит свыше 50 млн. фунтов за 21-летнего англичанина. Ожидается, что этого будет достаточно для заключения сделки.



Во вторник вечером "Эвертону" играть против "Флитвуда" в Кубке Лиги, и "ириски" могут поберечь Гордона, если компромисс с "синими" будет близок.



Добавим, Sky Sports в своем материале сообщает, что "Челси" готов выложить до 60 млн. фунтов за Гордона.