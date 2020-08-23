Тен Хаг уверен, что Роналду адаптируется к его футболу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг по-прежнему уверен, что нападающий Криштиану Роналду подходит для его стиля футбола.

В понедельник вечером против "Ливерпуля" Роналду не нашлось места в стартовом составе "Юнайтед". Тен Хаг сделал ставку на молодую и мобильную линию атаки — и не прогадал.



37-летнего португальца Тен Хаг выпустил только на 86-й минуте, однако после победы 2:1 Эрик заверил, что у ветерана по-прежнему есть будущее "Юнайтед".



"Думаю, он сможет (адаптироваться к стилю Тен Хага). Всю свою карьеру он играл у различных тренеров, по различным стилям и системам. Он всегда проявлял себя, так почему он не сможет сделать это здесь?"



"Его возраст — не проблема. Если ты достаточно хорош и стар, но все равно проявляешь себя, значит ты достаточно хорош", — цитирует Тен Хага ESPN.