Кин: "МЮ в отчаянии и переплатил за Каземиро"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "красные дьяволы" купили полузащитника Каземиро от "отчаяния".

Накануне "Юнайтед" завершил приобретение Каземиро у "Реала" за 70 миллионов фунтов, представив 30-летнего бразильца трибунам "Олд Траффорд" перед началом матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".



Кин не ставить под сомнение класс Каземиро, но подозревает, что "дьяволы" изрядно переплатили.



"Они в отчаянии. Но он классный игрок. Он получает долгосрочный контракт с кучей денег, и то же самое было в случае с Эриксеном, который получил сделку на три года".



"Агент должен быть доволен его трансфером в "Манчестер Юнайтед". Когда ты в отчаянии, ты вынужден переплачивать", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.