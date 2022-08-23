Кин: "МЮ в отчаянии и переплатил за Каземиро"

Каземиро и Рой Кин Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "красные дьяволы" купили полузащитника Каземиро от "отчаяния".

Накануне "Юнайтед" завершил приобретение Каземиро у "Реала" за 70 миллионов фунтов, представив 30-летнего бразильца трибунам "Олд Траффорд" перед началом матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Кин не ставить под сомнение класс Каземиро, но подозревает, что "дьяволы" изрядно переплатили.

"Они в отчаянии. Но он классный игрок. Он получает долгосрочный контракт с кучей денег, и то же самое было в случае с Эриксеном, который получил сделку на три года".

"Агент должен быть доволен его трансфером в "Манчестер Юнайтед". Когда ты в отчаянии, ты вынужден переплачивать", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Каземиро, Кин, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2022 09:00

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  1. papka-legend 23.08.2022 10:20 # papka-legend
    нормальное представление! а деньги для МЮ не проблема, лишь бы заиграл

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  2. tursa 23.08.2022 10:00 # tursa
    но главное ливерпуль обыграли, теперь можно дальше быть главными обрыганами апл

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  3. yamateh 23.08.2022 09:03 # yamateh
    А че поделать еще, МЮ как и Челси, в первую очередь из-за плачевного их игрового состояния умеют только переплачивать. В этом плане МС хорошо сработали. Сейчас игркои сами непрочь оказаться на Этихад и могут диктовать свои интересы в переговорах.

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