Кин: "МЮ в отчаянии и переплатил за Каземиро"
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "красные дьяволы" купили полузащитника Каземиро от "отчаяния".
Накануне "Юнайтед" завершил приобретение Каземиро у "Реала" за 70 миллионов фунтов, представив 30-летнего бразильца трибунам "Олд Траффорд" перед началом матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
Кин не ставить под сомнение класс Каземиро, но подозревает, что "дьяволы" изрядно переплатили.
"Они в отчаянии. Но он классный игрок. Он получает долгосрочный контракт с кучей денег, и то же самое было в случае с Эриксеном, который получил сделку на три года".
"Агент должен быть доволен его трансфером в "Манчестер Юнайтед". Когда ты в отчаянии, ты вынужден переплачивать", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
23.08.2022 09:00
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нормальное представление! а деньги для МЮ не проблема, лишь бы заиграл
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но главное ливерпуль обыграли, теперь можно дальше быть главными обрыганами апл
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А че поделать еще, МЮ как и Челси, в первую очередь из-за плачевного их игрового состояния умеют только переплачивать. В этом плане МС хорошо сработали. Сейчас игркои сами непрочь оказаться на Этихад и могут диктовать свои интересы в переговорах.
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