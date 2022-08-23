"Челси" продвигается в переговорах по Обамеянгу
"Челси" продвигается в переговорах о покупке нападающего "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга.
Как стало известно Sky Sports, два клуба близки к компромиссу насчет стоимости Обамеянга. Ожидается, что это будет сумма в диапазоне от 15 до 25 миллионов фунтов.
Оба клуба демонстрируют стремление договориться, но "Челси" все еще предстоит заручиться согласием самого Пьер-Эмерика, который присоединился к "Барселоне" только в феврале.
33-летний габонец счастлив на "Ноу Камп", а от его контракта остается еще три года, однако "Барселона" находится в плачевном финансовом положении и отчаянно нуждается в продажах игроков.
23.08.2022 08:00
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