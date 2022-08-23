Тен Хаг: "Все решил настрой"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что ключом к победе его команды над "Ливерпулем" стал правильный настрой игроков.

Проиграв два первых матча нового сезона с шестью пропущенными голами, в понедельник вечером "Юнайтед" реабилитировался в глазах своих болельщиков.



"Красные дьяволы" победили "Ливерпуль" со счетом 2:1, показав весьма хороший футбол. Больше всего Тен Хага порадовали командные действия и настрой игроков на матч.



"Мы можем говорить о технической стороне, но здесь все решил настрой. Вы могли видеть наш настрой. У нас было взаимопонимание, был бойцовский дух и — что особенно важно — была команда. Вы могли увидеть, на что они способны. Потому что они, черт возьми, могут играть в хороший футбол".



"Против "Брентфорда" был не тот футбол, который я хочу видеть. Поэтому сегодня я доволен. Мы можем играть гораздо лучше, если мы хладнокровнее при заключительном пасе. У нас хорошие игроки, но теперь нам важно стать хорошей командой", — цитирует Тен Хага The Guardian.