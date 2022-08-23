Клопп: "Ливерпуль" должен был побеждать, сыграй мы чуть лучше"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команде не хватило совсем чуть-чуть для победы над "Манчестер Юнайтед".

В понедельник вечером "Ливерпуль" потерпел поражение 2:1 на "Олд Траффорд", однако Клопп не спешит критиковать свою команду.



Юрген чувствует, что длительными отрезками его команда играла достойно и сетует лишь на невезение и плохую реализацию моментов.



"Соперник по-настоящему агрессивно начал матч, и для нас было абсолютно ясно, что так и будет. Мы знали, что реальность покажет, насколько мы к этому готовы, но поначалу они были агрессивнее нас и пробили в штангу, а наша игра была лихорадочной".



"Затем они забил гол, после чего мы забрали инициативу и заиграли, как хотели. Более-менее".



"Нам не везло в некоторых ситуациях, особенно при стандартах. Я не знаю, как в одном из эпизодов мяч не оказался в воротах. В такого рода матче против такого рода соперника тебе бы очень помогло использовать тот момент и уйти на перерыв при счете 1:1".



"После второго пропущенного гола нам не стало легче. Затем мы забили сами, а игра стала беспорядочной со множеством прерываний. Это не тот результат, как мы хотели".



"Возможно, соперник был резче. Конечно, это не правильно, но когда мы успокоились, то были хороши. Мы нанесли исключительное количество ударов как для выездного матча против "Юнайтед" и должны были лучше использовать свои моменты".



"Мы должны были побеждать в этом матче, сыграй мы чуть лучше и будь мы чуть увереннее. Знаю, это звучит нелепо, но так я это вижу", — сообщил Клопп Sky Sports.