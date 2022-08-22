"Юнайтед" подтвердил покупку Каземиро

"Манчестер Юнайтед" завершил приобретение полузащитника "Реала" и сборной Бразилии Каземиро.

Еще в пятницу "Юнайтед" достиг договоренности с "Реалом" о компенсации за Каземиро в размере 70 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.



Сейчас все формальности были улажены, и 30-летний бразилец заключил с "красными дьяволами" контракт до июня 2026 с опцией продления на 12 месяцев.



В лице Каземиро "Юнайтед" получил опытнейшего игрока, который провел свыше 550 матчей, включая 63 за свою сборную, и завоевал 22 трофея, включая пять кубков Лиги Чемпионов.



"Я крайне взволнован возможностью начать свое новое испытание в "Манчестер Юнайтед" и в Премьер-Лиге".



"Я поработал со многими отличными тренерами за свою карьеру, а теперь, познакомившись с Эриком (Тен Хагом) и услышав его идеи, мне не терпится тесно поработать с ним, его штабом и своими новыми партнерами по команде в ближайшие годы".



"Я заканчиваю одну красивую главу в Мадриде, одновременно начиная другую в Манчестере, и я, как и всегда, сосредоточен на победах в матчах, завоевании трофеев и том, чтобы наши фанаты гордились достигнутым этим великим клубом успехом".



"Каждый знает историю "Манчестер Юнайтед", важность этого клуба в мире и его значимость для своих болельщиков. Для меня будет честью представлять "Юнайтед", и я готов выкладываться без остатка, чтобы помочь команде реализовать свои амбиции", — сообщил Каземиро.