Каземиро надеется, что Роналду останется в "Юнайтед"
Полузащитник "Реала" Каземиро надеется, что нападающий Криштиану Роналду останется в "Манчестер Юнайтед".
В данный момент Каземиро завершает свой переход в "Юнайтед", тогда как Роналду порывается покинуть Манчестер.
30-летний бразилец восхищается Роналду и надеется, что снова будет выступать бок о бок с Криштиану, как в свое время в "Реале".
"Я не разговаривал с Криштиану. Надеюсь, он останется, потому что он один из лучших игроков всех времен. Он невероятен".
"Я хочу принести пользу "Манчестер Юнайтед", использовав все то, чему меня научил "Реал". Я хочу побеждать каждый день, я хочу попробовать Премьер-Лигу изнутри", — цитирует Каземиро Daily Mail.
22.08.2022 22:00
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