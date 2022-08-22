Каземиро надеется, что Роналду останется в "Юнайтед"

Полузащитник "Реала" Каземиро надеется, что нападающий Криштиану Роналду останется в "Манчестер Юнайтед".

В данный момент Каземиро завершает свой переход в "Юнайтед", тогда как Роналду порывается покинуть Манчестер.



30-летний бразилец восхищается Роналду и надеется, что снова будет выступать бок о бок с Криштиану, как в свое время в "Реале".



"Я не разговаривал с Криштиану. Надеюсь, он останется, потому что он один из лучших игроков всех времен. Он невероятен".



"Я хочу принести пользу "Манчестер Юнайтед", использовав все то, чему меня научил "Реал". Я хочу побеждать каждый день, я хочу попробовать Премьер-Лигу изнутри", — цитирует Каземиро Daily Mail.