FA предъявила новые обвинения Тухелю
Главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю были предъявлены обвинения после его комментариев насчет судейства Энтони Тэйлора в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (2:2).
Напомним, только на прошлой неделе FA наказала Тухеля отложенной дисквалификацией на один матч и штрафом в 35,000 фунтов за стычку с наставником "Тоттенхэма" Антонио Конте.
Теперь Томасу предстоит ответить за свои слова насчет Тэйлора. Ассоциация считает, что немецкий тренер "усомнился в непредвзятости рефери матча".
На своей пресс-конференции после того дерби Тухель заявил, что Тэйлор ошибочно засчитал оба гола "шпор" и не удалил защитника Кристиана Ромеро за умышленную грубость. Томас также выразил надежду, что Энтони больше никогда не будет судить матчи с участием "синих".
Тухелю было дано время до четверга, 25 августа, чтобы ответить на обвинения FA.
22.08.2022 21:00
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Престрелите его уже
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Лол, судить на похуй можно, а говорить об этом нет?
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А обвинения Тейлору за некомпетентное судейство предъявлять конечно же не будут. Клоуны. Ощущение, что в руководстве FA сидят болельщики МЮ )))
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