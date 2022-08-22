FA предъявила новые обвинения Тухелю

Томас Тухель Главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю были предъявлены обвинения после его комментариев насчет судейства Энтони Тэйлора в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (2:2).

Напомним, только на прошлой неделе FA наказала Тухеля отложенной дисквалификацией на один матч и штрафом в 35,000 фунтов за стычку с наставником "Тоттенхэма" Антонио Конте.

Теперь Томасу предстоит ответить за свои слова насчет Тэйлора. Ассоциация считает, что немецкий тренер "усомнился в непредвзятости рефери матча".

На своей пресс-конференции после того дерби Тухель заявил, что Тэйлор ошибочно засчитал оба гола "шпор" и не удалил защитника Кристиана Ромеро за умышленную грубость. Томас также выразил надежду, что Энтони больше никогда не будет судить матчи с участием "синих".

Тухелю было дано время до четверга, 25 августа, чтобы ответить на обвинения FA.


Метки FA, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм, Тухель, Тэйлор, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2022 21:00

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  1. alexomck 22.08.2022 21:27 # alexomck
    Престрелите его уже

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  2. ganinilyha 22.08.2022 21:22 # ganinilyha
    Лол, судить на похуй можно, а говорить об этом нет?

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  3. tomas-tuchel 22.08.2022 21:12 # tomas-tuchel
    А обвинения Тейлору за некомпетентное судейство предъявлять конечно же не будут. Клоуны. Ощущение, что в руководстве FA сидят болельщики МЮ )))

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