FA предъявила новые обвинения Тухелю

Главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю были предъявлены обвинения после его комментариев насчет судейства Энтони Тэйлора в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (2:2).

Напомним, только на прошлой неделе FA наказала Тухеля отложенной дисквалификацией на один матч и штрафом в 35,000 фунтов за стычку с наставником "Тоттенхэма" Антонио Конте.



Теперь Томасу предстоит ответить за свои слова насчет Тэйлора. Ассоциация считает, что немецкий тренер "усомнился в непредвзятости рефери матча".



На своей пресс-конференции после того дерби Тухель заявил, что Тэйлор ошибочно засчитал оба гола "шпор" и не удалил защитника Кристиана Ромеро за умышленную грубость. Томас также выразил надежду, что Энтони больше никогда не будет судить матчи с участием "синих".



Тухелю было дано время до четверга, 25 августа, чтобы ответить на обвинения FA.