Делегация "Юнайтед" отправляется за Де Йонгом

Делегация "Манчестер Юнайтед" направляется в Каталонию, чтобы предпринять финальную попытку приобрести полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Ранее ожидалось, что после покупки Каземиро "Юнайтед" завершит интерес к Де Йонгу, однако De Telegraaf утверждает, что 25-летний игрок сборной Голландии остается на радаре у "красных дьяволов".



У "Юнайтед" еще с июля есть принципиальная договоренность с "Барселоной", однако конфликт Де Йонга со своим клубом насчет невыплаченной зарплаты и сомнения Френки насчет переезда в Манчестер мешают заключению сделки.



В надежде преодолеть существующие разногласия делегация "Юнайтед" и направляется в Барселону. К покупке Де Йонга, несмотря на трансфер Каземиро, "дьяволов" подталкивает их главный тренер Эрик Тен Хаг.



Испанское издание Diario Sport в свою очередь утверждает, что "Челси" вышел из борьбы за Де Йонга. Это делает "Юнайтед" единственным претендентом на экс-игрока "Аякса".