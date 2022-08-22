Делегация "Юнайтед" отправляется за Де Йонгом

Френки Де Йонг Делегация "Манчестер Юнайтед" направляется в Каталонию, чтобы предпринять финальную попытку приобрести полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Ранее ожидалось, что после покупки Каземиро "Юнайтед" завершит интерес к Де Йонгу, однако De Telegraaf утверждает, что 25-летний игрок сборной Голландии остается на радаре у "красных дьяволов".

У "Юнайтед" еще с июля есть принципиальная договоренность с "Барселоной", однако конфликт Де Йонга со своим клубом насчет невыплаченной зарплаты и сомнения Френки насчет переезда в Манчестер мешают заключению сделки.

В надежде преодолеть существующие разногласия делегация "Юнайтед" и направляется в Барселону. К покупке Де Йонга, несмотря на трансфер Каземиро, "дьяволов" подталкивает их главный тренер Эрик Тен Хаг.

Испанское издание Diario Sport в свою очередь утверждает, что "Челси" вышел из борьбы за Де Йонга. Это делает "Юнайтед" единственным претендентом на экс-игрока "Аякса".


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. insomniac 22.08.2022 19:35 # insomniac
    де йонг и Каземиро будут неплохим центром если все выгорит. вот бы еще центрбэка качественного и правого защитника надежного в обороне и полезного в атаке.

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  2. ganinilyha 22.08.2022 19:03 # ganinilyha
    Челси гонится за очередным бесполезным негром, а мог бы на изи урвать Де Йонга

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