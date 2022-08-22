"Вулверхэмптон" близок к покупке Калайджича

"Вулверхэмптон" близок к покупке нападающего "Штутгарта" и сборной Австрии Саши Калайджича.

В трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" забил всего один гол, и это подталкивает "волков" к приглашению нападающего.



По информации Sky Sports, клуб с "Молинью" значительно продвинулся в переговорах по Калайджичу, который также входит в шорт-лист "Манчестер Юнайтед".



У "Вулверхэмптона" и "Штутгарта" все еще остаются некоторые разногласия насчет стоимости Саши — одни предлагают 12.7 млн. фунтов, другие просят 21.1 млн. фунтов, однако компромисс все ближе, а согласование условий личного характера видится формальностью.



Добавим, у 25-летнего австрийца, забившего 24 гола в 58 матчах за "Штутгарт", остается всего один год по контракту.