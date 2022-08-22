3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 22 августа, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" может проиграть три первых матча сезона в высшем дивизионе всего лишь в четвертый раз в своей истории и впервые с 1986 года. Все шесть пропущенных "красными дьяволами" голов в этой кампании случились в первых таймах.



"Ливерпуль" впервые с 2012 года не выиграл два первых матча в сезоне Премьер-Лиги. Однако "красные" по-прежнему непобедимы в чемпионате в 2022 году (16 побед, 5 ничьих).



"Юнайтед" выиграл только одну из 12 последних встреч с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге (6 ничьих, 5 поражений). Мерсисайдцы могут оформить свою четвертую подряд победу против "дьяволов" в чемпионате, чего не случалось с 2002 года.



Нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль залечил бедро и может сыграть первые минуты в этом сезоне. Виктор Линделеф и Факундо Пельистри по-прежнему отсутствуют. По слухам, Харри Магуайр может быть выведен из стартового состава.



К трехматчевой дисквалификации приступает нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес. Должен вернуться в строй Роберто Фирмино, но Жоэль Матип, Тиаго Алькантара и Диогу Жота точно не сыграют.