3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 22 августа, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция
"Манчестер Юнайтед" может проиграть три первых матча сезона в высшем дивизионе всего лишь в четвертый раз в своей истории и впервые с 1986 года. Все шесть пропущенных "красными дьяволами" голов в этой кампании случились в первых таймах.
"Ливерпуль" впервые с 2012 года не выиграл два первых матча в сезоне Премьер-Лиги. Однако "красные" по-прежнему непобедимы в чемпионате в 2022 году (16 побед, 5 ничьих).
"Юнайтед" выиграл только одну из 12 последних встреч с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге (6 ничьих, 5 поражений). Мерсисайдцы могут оформить свою четвертую подряд победу против "дьяволов" в чемпионате, чего не случалось с 2002 года.
Нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль залечил бедро и может сыграть первые минуты в этом сезоне. Виктор Линделеф и Факундо Пельистри по-прежнему отсутствуют. По слухам, Харри Магуайр может быть выведен из стартового состава.
К трехматчевой дисквалификации приступает нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес. Должен вернуться в строй Роберто Фирмино, но Жоэль Матип, Тиаго Алькантара и Диогу Жота точно не сыграют.
22.08.2022 17:00
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Последние комментарии:
российский сенатор джабаров пригрозил Эстонии из-за убийства дугиной
Детали: "Если Эстония не выдаст рф исполнительницу убийства Дугиной, есть основания для жестких действий против Таллина, укрывающего террористку", — цитируют владимира джабарова росСМИ.
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Достижения 404 за 30 лет:
1. Карго-культ
2. Продать все
3. Что не продано проебать.
Список закончен.
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Ну нормально для 1 серии.
(ответить)
Полузащитник "Реала" Каземиро заявил, что переходит в "Манчестер Юнайтед" не из-за денег.
Источник: http://fapl.ru/
(ответить)
Чёт смотрю всякие хохлопидары радуются, что Дугину убили, типа очередная перемога. Они про неё и её отца и не слыхом не слыхивали, до убийства, а теперь троллят. Дебилы, бл.
(ответить)
Главное, чтобы манки отмороженные опять матч не сорвали. А так, да будет топовый футбол!
(ответить)
Забыл сегодня напомнить о том что:
Когда дикая свинья вые6ала дикую собаку, появился первый русский!
(ответить)
Если МЮ вин то клопаут получается.
(ответить)
Эмерсон в вх here we go. 13+2
(ответить)
Кричащая больная дура сруманк как всегда здесь,разбрасывает фикалии из своего рта)
(ответить)
"I don't care about skills" | Pep Guardiola reveals who he likes working with, his future & more!
https://youtu.be/756hAt32by8
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
https://twitter.com/TrollFootball/status/1561363319218642944?s=20&;t=4jrUsWL7CBPorMh7BSrZ2g
кеек
(ответить)
https://ibb.co/GsgC4ct
леол
(ответить)
Лузирка лузирка. Тренер лузир. Такие же и игроки. Ни на что не годная команда лузиров
(ответить)
Юнайтед заработает в этом матче 8 очков и поднимется на законную вторую строчку в таблице... Скрин
(ответить)
Понаблюдаем за потенциальным новичком Императоров Харри Магуаером
(ответить)
Самое крупное поражение в истории МЮ
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22.08.2022 14:13 #
true-manc
Для Дугина слишком нетипично просто кидать вызов толпе, должны быть еще идеологические причины. Мб, Бордов был либеральных взглядов: всё таки интеллигентный чел был, из интеллигентной семьи
Источник: http://fapl.ru/posts/95082/?c=1#c7624236
Как раз типично. Посмотри на ютубе Дугин. Мармеладный.
Я думаю Бодров в 2002 для него был кем-то типа Данилы Козловского в 2015. Не самый умный паренёк, по его меркам паренёк, но на невероятном хайпе, которого уже не хватало Дугину и Лимонову.
Да и либерах как таковых тогда не сформировалось и взгляды Бодрова не особо либеральные, он даже войну в Чечне особо не осуждал.
Тут надо ресечить, но кмк, Дугин просто поглумился
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Подзалупуль будет на страпоне. Скрин
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КОРОЛИ почти на троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
маню на шершавом мухоморе!!!
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