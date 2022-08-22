3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Криштиану Роналду и Мохамед Салах В понедельник, 22 августа, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция

"Манчестер Юнайтед" может проиграть три первых матча сезона в высшем дивизионе всего лишь в четвертый раз в своей истории и впервые с 1986 года. Все шесть пропущенных "красными дьяволами" голов в этой кампании случились в первых таймах.

"Ливерпуль" впервые с 2012 года не выиграл два первых матча в сезоне Премьер-Лиги. Однако "красные" по-прежнему непобедимы в чемпионате в 2022 году (16 побед, 5 ничьих).

"Юнайтед" выиграл только одну из 12 последних встреч с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге (6 ничьих, 5 поражений). Мерсисайдцы могут оформить свою четвертую подряд победу против "дьяволов" в чемпионате, чего не случалось с 2002 года.

Нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль залечил бедро и может сыграть первые минуты в этом сезоне. Виктор Линделеф и Факундо Пельистри по-прежнему отсутствуют. По слухам, Харри Магуайр может быть выведен из стартового состава.

К трехматчевой дисквалификации приступает нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес. Должен вернуться в строй Роберто Фирмино, но Жоэль Матип, Тиаго Алькантара и Диогу Жота точно не сыграют.


Метки анонс тура, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1127

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. narcot 22.08.2022 18:10 # narcot
    российский сенатор джабаров пригрозил Эстонии из-за убийства дугиной

    Детали: "Если Эстония не выдаст рф исполнительницу убийства Дугиной, есть основания для жестких действий против Таллина, укрывающего террористку", — цитируют владимира джабарова росСМИ.

    (ответить)

  2. jack-4poker 22.08.2022 18:08 # jack-4poker
    Достижения 404 за 30 лет:

    1. Карго-культ
    2. Продать все
    3. Что не продано проебать.

    Список закончен.

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  3. quavo 22.08.2022 18:01 # quavo
    Ну нормально для 1 серии.

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  4. lexa-arsenal 22.08.2022 17:59 # lexa-arsenal
    Полузащитник "Реала" Каземиро заявил, что переходит в "Манчестер Юнайтед" не из-за денег.

    Источник: http://fapl.ru/

    (ответить)

  5. sausage 22.08.2022 17:53 # sausage
    Чёт смотрю всякие хохлопидары радуются, что Дугину убили, типа очередная перемога. Они про неё и её отца и не слыхом не слыхивали, до убийства, а теперь троллят. Дебилы, бл.

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  6. sausage 22.08.2022 17:50 # sausage
    Главное, чтобы манки отмороженные опять матч не сорвали. А так, да будет топовый футбол!

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  7. mancityman 22.08.2022 17:48 # mancityman
    Забыл сегодня напомнить о том что:

    Когда дикая свинья вые6ала дикую собаку, появился первый русский!

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  8. moneymaker 22.08.2022 17:45 # moneymaker
    Если МЮ вин то клопаут получается.

    (ответить)

  9. thegodfather 22.08.2022 17:45 # thegodfather
    Эмерсон в вх here we go. 13+2

    (ответить)

  10. liverbro 22.08.2022 17:42 # liverbro
    Кричащая больная дура сруманк как всегда здесь,разбрасывает фикалии из своего рта)

    (ответить)

  11. true-manc 22.08.2022 17:35 # true-manc
    "I don't care about skills" | Pep Guardiola reveals who he likes working with, his future & more!
    https://youtu.be/756hAt32by8

    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  12. mixmaster 22.08.2022 17:24 # mixmaster
    https://twitter.com/TrollFootball/status/1561363319218642944?s=20&;t=4jrUsWL7CBPorMh7BSrZ2g

    кеек

    (ответить)

  13. ian 22.08.2022 17:21 # ian
    https://ibb.co/GsgC4ct

    леол

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  14. thegodfather 22.08.2022 17:18 # thegodfather
    Лузирка лузирка. Тренер лузир. Такие же и игроки. Ни на что не годная команда лузиров

    (ответить)

  15. breadpeat 22.08.2022 17:11 # breadpeat
    Юнайтед заработает в этом матче 8 очков и поднимется на законную вторую строчку в таблице... Скрин

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  16. ian 22.08.2022 17:11 # ian
    Понаблюдаем за потенциальным новичком Императоров Харри Магуаером

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  17. shakur 22.08.2022 17:09 # shakur
    Самое крупное поражение в истории МЮ

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  18. scrim 22.08.2022 17:06 # scrim
    22.08.2022 14:13 #
    true-manc

    Для Дугина слишком нетипично просто кидать вызов толпе, должны быть еще идеологические причины. Мб, Бордов был либеральных взглядов: всё таки интеллигентный чел был, из интеллигентной семьи

    Источник: http://fapl.ru/posts/95082/?c=1#c7624236

    Как раз типично. Посмотри на ютубе Дугин. Мармеладный.
    Я думаю Бодров в 2002 для него был кем-то типа Данилы Козловского в 2015. Не самый умный паренёк, по его меркам паренёк, но на невероятном хайпе, которого уже не хватало Дугину и Лимонову.
    Да и либерах как таковых тогда не сформировалось и взгляды Бодрова не особо либеральные, он даже войну в Чечне особо не осуждал.
    Тут надо ресечить, но кмк, Дугин просто поглумился

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  19. thegodfather 22.08.2022 17:05 # thegodfather
    Подзалупуль будет на страпоне. Скрин

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  20. true-manc 22.08.2022 17:04 # true-manc
    КОРОЛИ почти на троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!
    маню на шершавом мухоморе!!!

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