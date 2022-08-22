Каземиро заявил, что переходит в МЮ не из-за денег

Каземиро Полузащитник "Реала" Каземиро заявил, что переходит в "Манчестер Юнайтед" не из-за денег.

Еще в пятницу "Юнайтед" достиг договоренности с "Реалом" насчет приобретения Каземиро за 70 миллионов фунтов, включая бонусы.

В Манчестере 30-летнему бразильцу предстоит подписать контракт до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев и с зарплатой в 375,000 фунтов в неделю.

Тем не менее, Каземиро уверяет, что им движет отнюдь не жажда денег. Полузащитник просто хочет получить новый опыт и попробовать себя в Премьер-Лиге.

"Что я искал, так это новые испытания, новые цели, я хотел попробовать новую лигу и новую страну".

"Премьер-Лига — это соревнование, которое я люблю и в котором хотел выступать. Люди, которые говорят, что это из-за денег, не знают меня. Будь это из-за денег, я бы ушел четыре или пять лет назад... Это последнее, о чем я думал", — цитирует Каземиро ESPN.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. iceteam 22.08.2022 16:17 # iceteam
    Поэтому он будет больше зарабатывать, да?))

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  2. falla 22.08.2022 16:13 # falla
    аххахахах.. юморист такой))

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  3. dvaodinfy 22.08.2022 16:13 # dvaodinfy
    Ага, в лиге Европы приехал поиграть

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  4. element-ekb 22.08.2022 16:12 # element-ekb
    С детства за мю. Пришел не ради денег. Вы попадете в лч.

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  5. sunsstorm 22.08.2022 16:12 # sunsstorm
    Да нормальный игрок. Чего пресса от него хочет?

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  6. moneycity 22.08.2022 16:09 # moneycity
    Идёт из-за возможности в следующем сезоне поиграть в настоящем чемпионате для мужчин - чемпионшипе.

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  7. true-manc 22.08.2022 16:07 # true-manc
    врёт пухлый, в маню идут только за баблом

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