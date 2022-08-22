Каземиро заявил, что переходит в МЮ не из-за денег
Полузащитник "Реала" Каземиро заявил, что переходит в "Манчестер Юнайтед" не из-за денег.
Еще в пятницу "Юнайтед" достиг договоренности с "Реалом" насчет приобретения Каземиро за 70 миллионов фунтов, включая бонусы.
В Манчестере 30-летнему бразильцу предстоит подписать контракт до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев и с зарплатой в 375,000 фунтов в неделю.
Тем не менее, Каземиро уверяет, что им движет отнюдь не жажда денег. Полузащитник просто хочет получить новый опыт и попробовать себя в Премьер-Лиге.
"Что я искал, так это новые испытания, новые цели, я хотел попробовать новую лигу и новую страну".
"Премьер-Лига — это соревнование, которое я люблю и в котором хотел выступать. Люди, которые говорят, что это из-за денег, не знают меня. Будь это из-за денег, я бы ушел четыре или пять лет назад... Это последнее, о чем я думал", — цитирует Каземиро ESPN.
22.08.2022 16:00
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Последние комментарии:
Поэтому он будет больше зарабатывать, да?))
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аххахахах.. юморист такой))
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Ага, в лиге Европы приехал поиграть
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С детства за мю. Пришел не ради денег. Вы попадете в лч.
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Да нормальный игрок. Чего пресса от него хочет?
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Идёт из-за возможности в следующем сезоне поиграть в настоящем чемпионате для мужчин - чемпионшипе.
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врёт пухлый, в маню идут только за баблом
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