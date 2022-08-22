Каземиро заявил, что переходит в МЮ не из-за денег

Полузащитник "Реала" Каземиро заявил, что переходит в "Манчестер Юнайтед" не из-за денег.

Еще в пятницу "Юнайтед" достиг договоренности с "Реалом" насчет приобретения Каземиро за 70 миллионов фунтов, включая бонусы.



В Манчестере 30-летнему бразильцу предстоит подписать контракт до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев и с зарплатой в 375,000 фунтов в неделю.



Тем не менее, Каземиро уверяет, что им движет отнюдь не жажда денег. Полузащитник просто хочет получить новый опыт и попробовать себя в Премьер-Лиге.



"Что я искал, так это новые испытания, новые цели, я хотел попробовать новую лигу и новую страну".



"Премьер-Лига — это соревнование, которое я люблю и в котором хотел выступать. Люди, которые говорят, что это из-за денег, не знают меня. Будь это из-за денег, я бы ушел четыре или пять лет назад... Это последнее, о чем я думал", — цитирует Каземиро ESPN.