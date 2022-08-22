Фабиньо заступился за Фреда

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо заступился за своего партнера по сборной Бразилии Фреда из "Манчестер Юнайтед".

Многие болельщики "Юнайтед" с нетерпением ждут, когда их клуб завершит приобретение Каземиро из "Реала", чтобы главный тренер Эрик Тен Хаг мог, наконец, убрать из стартового состава Фреда.



29-летнего Фреда нередко делают козлом отпущения за плохие результаты "красных дьяволов", и Фабиньо кажется, что это несправедливо.



"Порой я не совсем понимаю критику в отношении Фреда, потому что он основной игрок и всегда играет в хороший футбол".



"В целом "Манчестер Юнайтед" был не слишком успешен в последние сезоны, поэтому вы пытаетесь найти решение или пытаетесь возложить вину на некоторых игроков. И иногда, как мне кажется, Фред становится таким игроком".



"Но он хороший игрок, он доказал это в сборной, он всегда в стартовом составе, всегда играет хорошо. Да, ему нужно чуть больше уверенности в себе, чтобы показывать хороший футбол".



"В прошлом сезоне он был действительно хорош. Возможно, он был одним из лучших игроков "Юнайтед". Этот сезон "Юнайтед" начал не слишком удачно — я надеюсь, Фред будет играть хорошо, а "Юнайтед" продолжит играть, как играет", — цитирует Фабиньо The Telegraph.