Мората может вернуться в "Челси"

Альваро Мората "Челси" может вернуть нападающего "Атлетико" Альваро Морату.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель определил Пьер-Эмерика Обамеянга из "Барселоны" в качестве своей приоритетной цели на замену покинувшим клуб Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру.

Однако Обамеянг счастлив на "Ноу Камп" и не спешит воссоединяться со своим бывшим наставником по дортмундской "Боруссии", что заставляет "синих" искать запасные варианты по усилению нападения.

По информации Sport, именно Морату Тухель определил в качестве альтернативы Обамеянгу. Альваро начал новый сезон Ла Лиги с дубля против "Хетафе", и это не осталось без внимания в Лондоне.

Ранее в своей карьере Мората провел два сезона в "Челси", но был нестабилен и забил 24 гола. Две предыдущих кампании 29-летний испанец отыграл в аренде в "Ювентусе", где отличился 32 раза в 92 матчах.


Метки Атлетико, Мората, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 873

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Последние комментарии:




  1. infamous 22.08.2022 14:48 # infamous
    как там слухи про Крауча? подпишет Челси или нет?

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  2. chelsea-69 22.08.2022 14:35 # chelsea-69
    это чётакое ваще, где напы?

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  3. armyanoyeb77 22.08.2022 14:32 # armyanoyeb77
    https://youtu.be/ziO3AOkvuw8

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  4. leysan 22.08.2022 14:20 # leysan
    Магуайр, Мората...
    Да вы издеваетесь что ли?

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  5. serj14 22.08.2022 14:03 # serj14
    История с Лукаку не научила

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