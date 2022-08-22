Мората может вернуться в "Челси"

"Челси" может вернуть нападающего "Атлетико" Альваро Морату.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель определил Пьер-Эмерика Обамеянга из "Барселоны" в качестве своей приоритетной цели на замену покинувшим клуб Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру.



Однако Обамеянг счастлив на "Ноу Камп" и не спешит воссоединяться со своим бывшим наставником по дортмундской "Боруссии", что заставляет "синих" искать запасные варианты по усилению нападения.



По информации Sport, именно Морату Тухель определил в качестве альтернативы Обамеянгу. Альваро начал новый сезон Ла Лиги с дубля против "Хетафе", и это не осталось без внимания в Лондоне.



Ранее в своей карьере Мората провел два сезона в "Челси", но был нестабилен и забил 24 гола. Две предыдущих кампании 29-летний испанец отыграл в аренде в "Ювентусе", где отличился 32 раза в 92 матчах.