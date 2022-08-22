Переход Сарра в "Астон Виллу" сорвался

Переход вингера "Уотфорда" Исмаилы Сарра в "Астон Виллу" сорвался.

В минувшую субботу "Вилла" достигла договоренности с "Уотфордом" насчет компенсации за Сарра в размере свыше 25 миллионов фунтов плюс бонусы. В понедельник Исмаилу ждали в Бирмингеме для прохождения медобследования.



Однако на пути к оформлению трансфера возник ряд препятствий. Это касается как условий личного контракта, так и структуры сделки.



В результате, как сообщает Sky Sports, "Вилла" решила свернуть переговоры по 24-летнему игроку сборной Сенегала, который забил 25 голов в 95 матчах за "шершней" после перехода из "Ренна" за 30 млн. фунтов в 2019 году.



Тем не менее, Сарр все еще может покинуть клуб Чемпионшипа этим летом. Интерес к Исмаиле сохраняет "Кристал Пэлас".