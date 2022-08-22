"Арсенал обсуждает покупку Педру Нету
"Арсенал" сделал вингера "Вулверхэмптона" Педру Нету своей приоритетной целью на остаток летнего трансферного окна.
После победы 0:3 над "Борнмутом" в субботу главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб не уходит с трансферного рынка, и приобретения еще возможны.
По информации The Athletic, сейчас "канониры" договариваются о переходе своего вингера Николя Пепе в "Ниццу" на правах аренды, а на освободившееся место собираются пригласить как раз Нету.
"Арсенал" уже месяц общается с агентом 22-летнего португальца Жорже Мендешем. Переговоры с "Вулверхэмптоном" проходят отдельно.
Нету выходил в стартовом составе на все три первых матча "волков" в новом сезоне Премьер-Лиги и имеет рассчитанный до 2027 года контракт, который он перезаключил лишь в марте.
Добавим, за три года на "Молинью" Педру поучаствовал в 23 голах в 95 матчах.
22.08.2022 12:00
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Конкуренция Сака нужна,а то нигга булки расслабил.Мартинелли в первых 3 х турах на голову лучше Сака смотрится
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Хороший вариант. Артета вылепит из него Стерлинга. Добавить еще Тилеманса в центр
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Бред, он нам не нужен
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опорку бы укрепить. чувствую Парти к осени отдыхать опять уйдет. Неужели Артета не верит в Тилемана? крутой же тип.
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