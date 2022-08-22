"Арсенал обсуждает покупку Педру Нету

"Арсенал" сделал вингера "Вулверхэмптона" Педру Нету своей приоритетной целью на остаток летнего трансферного окна.

После победы 0:3 над "Борнмутом" в субботу главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб не уходит с трансферного рынка, и приобретения еще возможны.



По информации The Athletic, сейчас "канониры" договариваются о переходе своего вингера Николя Пепе в "Ниццу" на правах аренды, а на освободившееся место собираются пригласить как раз Нету.



"Арсенал" уже месяц общается с агентом 22-летнего португальца Жорже Мендешем. Переговоры с "Вулверхэмптоном" проходят отдельно.



Нету выходил в стартовом составе на все три первых матча "волков" в новом сезоне Премьер-Лиги и имеет рассчитанный до 2027 года контракт, который он перезаключил лишь в марте.



Добавим, за три года на "Молинью" Педру поучаствовал в 23 голах в 95 матчах.