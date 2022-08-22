"Арсенал обсуждает покупку Педру Нету

Педру Нету "Арсенал" сделал вингера "Вулверхэмптона" Педру Нету своей приоритетной целью на остаток летнего трансферного окна.

После победы 0:3 над "Борнмутом" в субботу главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб не уходит с трансферного рынка, и приобретения еще возможны.

По информации The Athletic, сейчас "канониры" договариваются о переходе своего вингера Николя Пепе в "Ниццу" на правах аренды, а на освободившееся место собираются пригласить как раз Нету.

"Арсенал" уже месяц общается с агентом 22-летнего португальца Жорже Мендешем. Переговоры с "Вулверхэмптоном" проходят отдельно.

Нету выходил в стартовом составе на все три первых матча "волков" в новом сезоне Премьер-Лиги и имеет рассчитанный до 2027 года контракт, который он перезаключил лишь в марте.

Добавим, за три года на "Молинью" Педру поучаствовал в 23 голах в 95 матчах.


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, Нету

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 943

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. armyanoyeb77 22.08.2022 12:48 # armyanoyeb77
    Конкуренция Сака нужна,а то нигга булки расслабил.Мартинелли в первых 3 х турах на голову лучше Сака смотрится

    (ответить)

  2. arsenverim 22.08.2022 12:30 # arsenverim
    Хороший вариант. Артета вылепит из него Стерлинга. Добавить еще Тилеманса в центр

    (ответить)

  3. shakur 22.08.2022 12:19 # shakur
    Бред, он нам не нужен

    (ответить)

  4. easports 22.08.2022 12:05 # easports
    опорку бы укрепить. чувствую Парти к осени отдыхать опять уйдет. Неужели Артета не верит в Тилемана? крутой же тип.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: