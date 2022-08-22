Рэднапп предсказывает победу МЮ над "Ливерпулем"

Харри Рэднапп Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп предсказывает победу "Манчестер Юнайтед" над "Ливерпулем" в понедельник вечером.

"Юнайтед" ужасно начал новый сезон Премьер-Лиги, проиграв два первых матча с шестью пропущенными голами.

Тем не менее, Рэднапп считает, что "Ливерпуль" может стать хорошим раздражителем для "красных дьяволов", чтобы изменить положение вещей.

"Такое впечатление, каждый думает лишь о том, сколько пропустит "Юнайтед". Люди говорят о победе "Ливерпуля" с перевесом в три, четыре, пять голов".

"Сложно найти кого-нибудь, кто бы предсказывал отличный от гостевой победы результат. Но, на мой взгляд, это ставит "Юнайтед" в беспроигрышное положение — и я определенно не думаю, что они уступят на "Олд Траффорд" завтра вечером".

"Тен Хаг должен выбрать 11 игроков, которые готовы выложиться без остатка. И если они сделают это, "Олд Траффорд" будет в огне".

"Юайтед" не хватает того, кто диктует игру и является лидером, кто заставляет их функционировать... Потому что против них очень легко играть".

"Нет места или времени лучше, чтобы изменить это, чем против "Ливерпуля" на "Олд Траффорд", и они должны быть готовы сражаться как за свою жизнь. И знаете что? Я думаю, они это сделают", — объяснил свою точку зрения Рэднапп The Sun.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Рэднапп

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 22.08.2022 11:13 # breadpeat
    Ну если этот последний романтик прав, то еще не все потеряно.

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  2. slash-lfc 22.08.2022 11:07 # slash-lfc
    Спермю не проиграет

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