Рэднапп предсказывает победу МЮ над "Ливерпулем"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп предсказывает победу "Манчестер Юнайтед" над "Ливерпулем" в понедельник вечером.

"Юнайтед" ужасно начал новый сезон Премьер-Лиги, проиграв два первых матча с шестью пропущенными голами.



Тем не менее, Рэднапп считает, что "Ливерпуль" может стать хорошим раздражителем для "красных дьяволов", чтобы изменить положение вещей.



"Такое впечатление, каждый думает лишь о том, сколько пропустит "Юнайтед". Люди говорят о победе "Ливерпуля" с перевесом в три, четыре, пять голов".



"Сложно найти кого-нибудь, кто бы предсказывал отличный от гостевой победы результат. Но, на мой взгляд, это ставит "Юнайтед" в беспроигрышное положение — и я определенно не думаю, что они уступят на "Олд Траффорд" завтра вечером".



"Тен Хаг должен выбрать 11 игроков, которые готовы выложиться без остатка. И если они сделают это, "Олд Траффорд" будет в огне".



"Юайтед" не хватает того, кто диктует игру и является лидером, кто заставляет их функционировать... Потому что против них очень легко играть".



"Нет места или времени лучше, чтобы изменить это, чем против "Ливерпуля" на "Олд Траффорд", и они должны быть готовы сражаться как за свою жизнь. И знаете что? Я думаю, они это сделают", — объяснил свою точку зрения Рэднапп The Sun.