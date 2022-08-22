Эвра раскритиковал трансферную стратегию "Юнайтед"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра подверг критике трансферную стратегию "красных дьяволов".

Ярко проведя предсезонный период, "Юнайтед" совершенно провалил старт новой кампании Премьер-Лиги, после чего принялся судорожно искать усиление на трансферном рынке.



Эвра не считает такое поведение правильным и признает, что его клуб утратил свою привлекательность для звездных игроков.



"Если ты покупаешь каких-либо игроков сейчас, то это от отчаяния, а это не может быть хорошо. Такие вещи нужно делать в межсезонье".



"Не поймите меня неправильно — каждый видел их предсезонный период, и я могу понять, почему Тен Хаг и руководство считали, что их состав выглядит хорошо. Да и кого им приглашать? Кто захочет играть за "Манчестер Юнайтед"?



"Будучи игроком, ты выберешь "Челси", "Ливерпуль" или даже "Тоттенхэм" вместо "Манчестер Юнайтед". Де Йонг не хочет переходить в "Юнайтед", он предпочел бы "Челси".



"В газетах много шумихи, но мы совершаем одни и те же ошибки. Я оптимист, но их ситуация не выгляди хорошо", — сообщил Эвра Betfair.