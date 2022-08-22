Руни усомнился в трансфере Каземиро

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни усомнился в целесообразности приобретения "красными дьяволами" полузащитника "Реала" Каземиро.

В пятницу "Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Реалом" насчет перехода Каземиро за 60 миллионов фунтов плюс бонусы.



Руни убежден, что Каземиро усилит команду Эрика Тен Хага, однако возраст 30-летнего бразильца тревожит Уэйна.



"Жаль, что "Юнайтед" не сможет задействовать Каземиро, своего новичка, против "Ливерпуля", потому что он бесспорно усилит "Юнайтед". Он хороший игрок".



"Я играл против него, и он добавит немного характера, немного трудолюбия, но разве это именно то, в чем нуждается "Юнайтед"? Не уверен".



"Мы опять возвращаемся к тому, что нужно смотреть в будущее. В идеале им следовало бы покупать игроков, которые находятся в середине своего третьего десятка, тогда как Каземиро в этом плане похож на Кристиана Эриксена, который тоже является хорошим игроком, но помогут ли они клубу двигаться вперед?"



"Френки Де Йонг, принципиальная трансферная цель Тен Хага, подошел бы лучше. Кажется, что сделка по Каземиро взялась из ниоткуда и стала их реакцией. Я был бы удивлен, если Тен Хаг с самого начала определил Каземиро как приоритет. Больше похоже на то, что покупкой Каземиро они отреагировали на невозможность заполучить Де Йонга", — размышляет Руни в своей колонке в The Times.