Бернарду Силва: "Я счастлив в "Сити"

Бернарду Силва Полузащитник Бернарду Силва заверил, что счастлив в "Манчестер Сити" и сосредоточен на выступлении за свой клуб.

Последние недели не утихают слухи, сватающие Силву в "Барселону" и ПСЖ. Поговаривают, что "Сити" готов отпустить Бернарду только за 80 миллионов фунтов.

В воскресенье против "Ньюкасла" Силва впервые в этом сезоне появился в стартовом составе и отметился заключительным в матче голом, который обеспечил "горожанам" ничью 3:3.

После финального свистка 33-летний португалец дал однозначно понять, что свое будущее он видит в "Сити".

"Я счастлив здесь. Я стараюсь изо всех сил, чтобы помогать клубу. Я очень сосредоточен на выступлении здесь", — сообщил Силва официальному веб-сайту "Сити".


Метки Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2022 08:00

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  1. arhangel777 22.08.2022 08:31 # arhangel777
    После финального свистка 33-летний португалец

    Источник: http://fapl.ru/posts/95084/?c=1

    Миха какие 33 года??? Вот тебе инфа: 10 августа 1994 г. (возраст 28 лет), Лиссабон, Португалия

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  2. englandonelove 22.08.2022 08:30 # englandonelove
    КОРОЛЬ!!!

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  3. true-manc 22.08.2022 08:01 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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