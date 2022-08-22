Бернарду Силва: "Я счастлив в "Сити"
Полузащитник Бернарду Силва заверил, что счастлив в "Манчестер Сити" и сосредоточен на выступлении за свой клуб.
Последние недели не утихают слухи, сватающие Силву в "Барселону" и ПСЖ. Поговаривают, что "Сити" готов отпустить Бернарду только за 80 миллионов фунтов.
В воскресенье против "Ньюкасла" Силва впервые в этом сезоне появился в стартовом составе и отметился заключительным в матче голом, который обеспечил "горожанам" ничью 3:3.
После финального свистка 33-летний португалец дал однозначно понять, что свое будущее он видит в "Сити".
"Я счастлив здесь. Я стараюсь изо всех сил, чтобы помогать клубу. Я очень сосредоточен на выступлении здесь", — сообщил Силва официальному веб-сайту "Сити".
22.08.2022 08:00
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После финального свистка 33-летний португалец
Источник: http://fapl.ru/posts/95084/?c=1
Миха какие 33 года??? Вот тебе инфа: 10 августа 1994 г. (возраст 28 лет), Лиссабон, Португалия
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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