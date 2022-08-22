Бернарду Силва: "Я счастлив в "Сити"

Полузащитник Бернарду Силва заверил, что счастлив в "Манчестер Сити" и сосредоточен на выступлении за свой клуб.

Последние недели не утихают слухи, сватающие Силву в "Барселону" и ПСЖ. Поговаривают, что "Сити" готов отпустить Бернарду только за 80 миллионов фунтов.



В воскресенье против "Ньюкасла" Силва впервые в этом сезоне появился в стартовом составе и отметился заключительным в матче голом, который обеспечил "горожанам" ничью 3:3.



После финального свистка 33-летний португалец дал однозначно понять, что свое будущее он видит в "Сити".



"Я счастлив здесь. Я стараюсь изо всех сил, чтобы помогать клубу. Я очень сосредоточен на выступлении здесь", — сообщил Силва официальному веб-сайту "Сити".