Фофана не явился на тренировку "Лестера"

На прошлой неделе защитник "Лестера" Весле Фофана пропустил тренировку своей команды на фоне слухов, сватающих его в "Челси".

Напомним, Фофана не принимал участия в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу, наблюдая за поражением "Лестера" со счетом 1:2 с трибун "Кинг Пауэр".



Отсутствие Весле главный тренер "лис" Брендан Роджерс объяснил тем, что 21-летний француз "не находится в правильном состоянии духа", однако The Guardian утверждает, что дело не только в настрое, но и в поведении игрока.



По информации издания, в преддверии матча против "святых" Фофана не явился на одну тренировку, а в другой раз занимался отдельно от команды.



Тем не менее, "Лестер" по-прежнему требует от "Челси" свыше 80 миллионов фунтов, что сделало бы Весле самым дорогим защитником в мире.