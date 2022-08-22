Фофана не явился на тренировку "Лестера"
На прошлой неделе защитник "Лестера" Весле Фофана пропустил тренировку своей команды на фоне слухов, сватающих его в "Челси".
Напомним, Фофана не принимал участия в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу, наблюдая за поражением "Лестера" со счетом 1:2 с трибун "Кинг Пауэр".
Отсутствие Весле главный тренер "лис" Брендан Роджерс объяснил тем, что 21-летний француз "не находится в правильном состоянии духа", однако The Guardian утверждает, что дело не только в настрое, но и в поведении игрока.
По информации издания, в преддверии матча против "святых" Фофана не явился на одну тренировку, а в другой раз занимался отдельно от команды.
Тем не менее, "Лестер" по-прежнему требует от "Челси" свыше 80 миллионов фунтов, что сделало бы Весле самым дорогим защитником в мире.
22.08.2022 07:00
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типичное поведение середняка
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Да продайте вы его. На эти деньги купите двух качественных игроков. Роджерс не тупи.
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