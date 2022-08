Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" не отпустит Харри Магуайра в "Челси". "Тоттенхэм" может купить Руслана Малиновского. Мемфис Депай рассматривает предложения двух клубов Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Вингер ПСВ Коди Гакпо — наиболее вероятное приобретение "Манчестер Юнайтед" в остатке лета. (The Telegraph)



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг исключает уход полузащитника Донни Ван де Бека. (The Sun)



"Аякс" собирается арендовать вингера "Челси" Хакима Зийеша, если Антони уйдет в "Юнайтед". (De Telegraaf)



Антони настаивает на своем переходе в "Юнайтед". (Goal)



"Юнайтед" не отпустит защитника Харри Магуайра в "Челси". (The Sun)



"Эвертон", "Лестер", "Ньюкасл" и "Вест Хэм" проявили интерес к полузащитнику "Юнайтед" Скотту Мактоминею. (90min)



"Милан" сделал новый запрос насчет защитника "Тоттенхэма" Яфета Танганги. (Calciomercato)



"Лацио" хочет заполучить защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона. (Calciomercato)



"Тоттенхэм" может приобрести украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, который сомневается насчет перехода в "Марсель". (Footmercato)



"Ньюкасл" надеется приобрести еще двух игроков, одним из которых является нападающий "Уотфорда" Педро Нето. (iNews)



"Ницца" продолжает переговоры насчет аренды вингера "Арсенала" Николя Пепе. (Fabrizio Romano)



"Ноттингем Форест" проявляет интерес к защитнику Сержу Орье, чей контракт с "Вильяррелом" истек еще в конце прошлого сезона. (Daily Express)



"Астон Вилла" сделала предложение по аренде защитника "Саутгемптона" Яна Беднарека. (Football Insider)



"Вилла" заинтересована в защитнике "Челси" Трево Чалобе. (Daily Mail)



Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай все еще держит в уме варианты с "Тоттенхэмом" и "Ньюкаслом". (The Sun)



Другое



Главному тренеру "Виллы" Стивену Джеррарду грозит увольнение. (Daily Mail)



Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович случайно разбил лобовое стекло автомобиля своего партнера по команде Тома Кэрни. (The Sun)



Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум получил перелом ноги на тренировке "Ромы". (Daily Mirror)



Вызванный в суд качестве свидетеля сэр Алекс Фергюсон дал крайне положительную характеристику Райану Гиггзу, заявив, что тот никогда не был злым или агрессивным. (The Guardian)