Гвардиола предупредил Холанда насчет ротации

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он планирует использовать ротацию в отношении нападающего Эрлинга Холанда.

В воскресенье против "Ньюкасла" Холанд провел все 90 минут и забил гол, который помог "Сити" увезти с "Сент-Джеймс Парк" одно очко (3:3).



Несмотря на очевидное улучшение игровой формы Эрлинга, Гвардиола по-прежнему планирует активно использовать другого своего новичка Хулиана Альвареса.



"Как нам удалось улучшить форму Холанда? Хорошее питание, хороший отдых. Говорят, в апартаментах, которые он купил, хорошая кровать. Ничего особенного".



"Важно то, что у него нет болячек. В прошлом сезоне он не мог сыграть 90 минут из-за травм. С момента его перехода сюда физиотерапевты и доктора проделали невероятную работу, предотвращая травмы".



"Сейчас он играет один матч в неделю. Я вам обещаю, что Эрлинг не будет играть, а будет играть Хулиан, когда мы будем играть каждые три дня".



"Бернарду (Силва) — один из моих любимых игроков, и он не играл до сегодняшнего дня. Я обожаю Рияда (Махреза), особенно в важных матчах, и сегодня он не сыграл. Когда мы будем проводить матчи каждые три дня, каждый будет играть", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.