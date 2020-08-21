Хаманн: "Каземиро не приведет "Юнайтед" к титулу"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн предупредил, что полузащитник Каземиро не превратит "Манчестер Юнайтед" в претендента на титул Премьер-Лиги.
В данный момент "Юнайтед" завершает приобретение Каземиро у "Реала" стоимостью 70 миллионов фунтов, включая бонусы.
Однако Хаманн считает, что 30-летний бразилец, зарекомендовавший себя одним из лучших опорников в мире, не решит все проблемы "красных дьяволов".
"Каземиро — отличный игрок, достаточно посмотреть на его достижения в Мадриде. Но он не приведет "Юнайтед" к победе в лиге, не так ли?"
"С начала сезона сыграно только два матча, но уже очевидно, что "Юнайтед" и близко не будет к чемпионской гонке. Они в нескольких годах позади "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", а также они сдают позиции относительно "Челси", "Тоттенхэма" и "Арсенала".
"Покупка Каземиро — это маленький шаг вперед, но он не является ответом. Потребуются годы и годы поддержки Эрика Тен Хага на трансферном рынке, прежде чем "Юнайтед" снова будет сражаться за большие трофеи".
"Но это очевидно с момента ухода Фергюсона на пенсию — и посмотрите, как много тренеров были уволены в процессе", — сообщил Хаманн Daily Mirror.
21.08.2022 23:00
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Их никто не приведёт. А Каземиро был топом лет 5 назад
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