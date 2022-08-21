Гвардиола отметил превращение "Ньюкасла" в грозную силу

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил, что "Ньюкасл" превращается в грозную силу в Премьер-Лиге.

В воскресенье "Ньюкасл" по-настоящему дал бой "Сити", долгими периодами матча играя на равных с действующим чемпионом.



Гвардиола считает, что ничья 3:3 на "Сент-Джеймс Парк" лишний раз показывает, что с каждым годом уровень конкуренции в Премьер-Лиге только растет.



"Нам не удалось победить сегодня. "Ньюкасл" бесспорно становится одним из тяжелейших соперников".



"Сегодня "Лидс" победил "Челси". Премьер-Лига — это так сложно для каждого. Это показывает, насколько удивительны мы были предыдущие пять лет и насколько сложно нам будет".



"Я видел, что моя команда сражалась до конца, и мне этого достаточно", — сообщил Гвардиола Sky Sports.