Гвардиола отметил превращение "Ньюкасла" в грозную силу
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил, что "Ньюкасл" превращается в грозную силу в Премьер-Лиге.
В воскресенье "Ньюкасл" по-настоящему дал бой "Сити", долгими периодами матча играя на равных с действующим чемпионом.
Гвардиола считает, что ничья 3:3 на "Сент-Джеймс Парк" лишний раз показывает, что с каждым годом уровень конкуренции в Премьер-Лиге только растет.
"Нам не удалось победить сегодня. "Ньюкасл" бесспорно становится одним из тяжелейших соперников".
"Сегодня "Лидс" победил "Челси". Премьер-Лига — это так сложно для каждого. Это показывает, насколько удивительны мы были предыдущие пять лет и насколько сложно нам будет".
"Я видел, что моя команда сражалась до конца, и мне этого достаточно", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
21.08.2022 22:00
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