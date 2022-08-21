Тухель: "Менди совершил огромную ошибку в ключевой момент матча"

Эдуар Менди Наставник "Челси" Томас Тухель назвал "огромной ошибкой" ляп своего голкипера Эдуара Менди в матче против "Лидса".

Разгром "синих" на "Элланд Роуд" в воскресенье (3:0) начался как раз с того, что Менди пустился в дриблинг против Брендена Ааронсона, который отобрал мяч и поразил пустые ворота.

По мнению Тухеля, 30-летний сенегалец понимает, что крупно подвел команду. Защищать своего подопечного от критики Томас не собирается.

"Он и сам все понимает. В случае с такого рода ошибками я не знаю, так ли уж необходимо мне разговаривать с игроком. Он знает, что это ошибка".

"Каждый в мире видел, что это ошибка, и это огромная ошибка в ключевой момент матча. Это не помогло нам. Он сам расстроен больше всех. Это дорого нам стоило сегодня", — цитирует Тухеля The Guardian.


Метки Лидс, Менди, Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 21.08.2022 21:41 # jirrort
    Пора домой,на плантацию. Ато уж больно сильно в себя поверил,надо вернуться с небес на землю.

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  2. danny949494 21.08.2022 21:34 # danny949494
    Кепа лучше чем этот второсортный кипер.

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  3. wilegend 21.08.2022 21:18 # wilegend
    норм гнобит

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  4. largo-winch 21.08.2022 21:10 # largo-winch
    Макака то подвел, а вот Пинс Джеймс проебал верховую и второй пропустили... Дауны еще предъявляют Тренту за такие эпизоды

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