Тухель: "Менди совершил огромную ошибку в ключевой момент матча"

Наставник "Челси" Томас Тухель назвал "огромной ошибкой" ляп своего голкипера Эдуара Менди в матче против "Лидса".

Разгром "синих" на "Элланд Роуд" в воскресенье (3:0) начался как раз с того, что Менди пустился в дриблинг против Брендена Ааронсона, который отобрал мяч и поразил пустые ворота.



По мнению Тухеля, 30-летний сенегалец понимает, что крупно подвел команду. Защищать своего подопечного от критики Томас не собирается.



"Он и сам все понимает. В случае с такого рода ошибками я не знаю, так ли уж необходимо мне разговаривать с игроком. Он знает, что это ошибка".



"Каждый в мире видел, что это ошибка, и это огромная ошибка в ключевой момент матча. Это не помогло нам. Он сам расстроен больше всех. Это дорого нам стоило сегодня", — цитирует Тухеля The Guardian.