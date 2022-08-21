Тухель: "Менди совершил огромную ошибку в ключевой момент матча"
Наставник "Челси" Томас Тухель назвал "огромной ошибкой" ляп своего голкипера Эдуара Менди в матче против "Лидса".
Разгром "синих" на "Элланд Роуд" в воскресенье (3:0) начался как раз с того, что Менди пустился в дриблинг против Брендена Ааронсона, который отобрал мяч и поразил пустые ворота.
По мнению Тухеля, 30-летний сенегалец понимает, что крупно подвел команду. Защищать своего подопечного от критики Томас не собирается.
"Он и сам все понимает. В случае с такого рода ошибками я не знаю, так ли уж необходимо мне разговаривать с игроком. Он знает, что это ошибка".
"Каждый в мире видел, что это ошибка, и это огромная ошибка в ключевой момент матча. Это не помогло нам. Он сам расстроен больше всех. Это дорого нам стоило сегодня", — цитирует Тухеля The Guardian.
21.08.2022 21:00
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Пора домой,на плантацию. Ато уж больно сильно в себя поверил,надо вернуться с небес на землю.
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Кепа лучше чем этот второсортный кипер.
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норм гнобит
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Макака то подвел, а вот Пинс Джеймс проебал верховую и второй пропустили... Дауны еще предъявляют Тренту за такие эпизоды
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