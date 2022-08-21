"Ньюкасл" и "Сити" разыграли захватывающую ничью

Кевин Де Брюйне и Киран Триппьер "Ньюкасл" и "Манчестер Сити" провели захватывающий матч, по три раза забив друг другу.

Стартовый состав "сорок" не изменился относительно безголевого матча с "Брайтоном".

В старте у "горожан" произошло два изменения. Вместо Рубена Диаша и Рияда Махреза появились Джон Стоунс и Бернарду Силва.

Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт уже на пятой минуте, когда Силва забросил мяч к линии вратарской, где Илкай Гюндоган свободно принял снаряд и вторым касанием поразил цель — 0:1.

Дальше команды принялись играть в открытый футбол с обоюдными моментами. Оба голкипера — и Ник Поуп, и Эдерсон — получили несколько возможностей показать себя во всей красе.

"Ньюкасл" ничуть не тушевался действующего чемпиона и при поддержке своих фанатов все же сравнял счет на 28-й минуте. Неутомимый Аллан Сен-Максимен выполнил заброс с левого фланга во вратарскую, где Мигель Альмирон бедром в падении отправил мяч в сетку — 1:1.

Хозяева воодушевились еще больше и на 38-й минуте даже вышли вперед. Сен-Максимен продвинулся вперед и, стянув на себя внимание защитников, сделал передачу на Каллума Уилсона, который вторым касанием из района 11-метровой отметки поразил ворота — 2:1.

Вскоре после начала второго тайма Эрлинг Холанд отметился попаданием в штангу, на что "Ньюкасл" ответил прекрасным ударом Кирана Триппьера со штрафного — 3:1.

"Сити" пошел ва-банк, прижав своего соперника к воротам, и на 60-й минуте "сороки" дрогнули. Кевин Де Брюйне выполнил заброс к дальней штанге, где Родри поборолся за мяч и сделал скидку Холанду, а тот из пределов вратарской расстрелял цель — 3:2.

Спустя всего две минуты Холанд вышел один на один, однако Поуп остановил прорыв нападающего "горожан".

Прошло еще две минуты, и Де Брюйне своей передачей разрезал оборону хозяев как горячий нож масло, найдя в центре штрафной Силву. Бернарду вторым касанием закатил мяч в ворота — 3:3.

На 76-й минуте рефери Джарред Джиллетт тоже решил поучаствовать в этом красочном спектакле, отменив свое решение об удалении Триппьера за фол на Де Брюйне в середине поля, ограничившись желтой карточкой.

В концовке гости были настойчивее, но еще на один гол не наиграли — хозяева отошли назад и выдержали это давление.

Воодушевленный поддержкой своих трибун "Ньюкасл" сыграл против "Сити" с позиции силы и был по-настоящему хорош. Однако высочайший класс "горожан" никуда не делся, что и проявилось после 3:1.

"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2022 20:30

Количество просмотров Просмотров: 1167

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Последние комментарии:




  1. shearer1 21.08.2022 20:51 # shearer1
    Эль Арабико вышло знатным...
    Мы им ещё покажем где раки зимуют, этим нищебродам...
    хахаха

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  2. shakur 21.08.2022 20:49 # shakur
    Victoria Concordia Crescit!

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  3. largo-winch 21.08.2022 20:49 # largo-winch
    видимо, топ-клубы решили пропустить сезон, как было с чемпионством Лестора.
    походу на такой ноте, Ньюкасл Чемпик!

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  4. v-0987654321 21.08.2022 20:48 # v-0987654321
    Лондон красный

    Унитаз синий

    Сечёте?)))

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  5. takernotagiver 21.08.2022 20:48 # takernotagiver
    Меня и топ-4 устроит)

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  6. high-malvern 21.08.2022 20:46 # high-malvern
    6ля, каноноры из под шконоря повылезали и стали кукарекать, главное опять не лезте под него, когда Арсик начнет сосировать.

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  7. v-0987654321 21.08.2022 20:46 # v-0987654321
    Посмотрите на ПенсоЛОХов обвисшие еблойды у них ха ха ха )))

    Ой как зеабись ой как хорошо

    Приятно ез же

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  8. takernotagiver 21.08.2022 20:44 # takernotagiver
    Походу история циклична и Лидс с Ньюкаслом потихоньку возвращают свои позиции.

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  9. high-malvern 21.08.2022 20:43 # high-malvern
    А пенсы рофлили с Аке, что он им не нужен. А этот чувак очень качественно первые матчм отыграл и вообще все было зае6ись, у Сити в защите, пока он травму не словил. Уолкер стареет и нужна подмена все-таки.

    Матч отличный, КОРОЛИ показали что 1-3 вообще не проблема и изи взяли очки с НЮ в гостях. Холанд радует забитыми мячами. А с другой стороны уругвайское чудо Ливерпуля даже под шконкой на скамейке запасных нет. Вот же рофл, он нужен им в матче с МЮ, а его нет)

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  10. alexomck 21.08.2022 20:42 # alexomck
    Конкурентов уже нет. Все слились:)

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  11. shakur 21.08.2022 20:41 # shakur
    Наступает эпоха Арсенала

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  12. kukuruzzo 21.08.2022 20:39 # kukuruzzo
    крутой матч

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  13. chelsea-69 21.08.2022 20:39 # chelsea-69
    Родриго за лето раскабанел в качалке. Норм от него сороки отлетали

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  14. superperez101 21.08.2022 20:39 # superperez101
    залупси с такой игрой мимо лч
    арсик или парик займут заветное место

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  15. brown-ale 21.08.2022 20:38 # brown-ale
    Нефтяное дерби вышло что надо. Касл реально в топа превращается.

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  16. takernotagiver 21.08.2022 20:38 # takernotagiver
    Сити с рванным очком как и писал)

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  17. sanchezz 21.08.2022 20:37 # sanchezz
    Нормально. Пенсы отсосайло, короли отщекотайло. Ждём матч тура

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  18. true-manc 21.08.2022 20:37 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  19. wilegend 21.08.2022 20:36 # wilegend
    остался матч двух аутсайдеров на дне таблицы

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  20. iskander8sg 21.08.2022 20:36 # iskander8sg
    https://youtu.be/svwm2F1k8h0
    Слава Полку Азов!
    Слава оборонцям Маріуполя!

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