"Ньюкасл" и "Сити" разыграли захватывающую ничью

"Ньюкасл" и "Манчестер Сити" провели захватывающий матч, по три раза забив друг другу.

Стартовый состав "сорок" не изменился относительно безголевого матча с "Брайтоном".



В старте у "горожан" произошло два изменения. Вместо Рубена Диаша и Рияда Махреза появились Джон Стоунс и Бернарду Силва.



Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт уже на пятой минуте, когда Силва забросил мяч к линии вратарской, где Илкай Гюндоган свободно принял снаряд и вторым касанием поразил цель — 0:1.



Дальше команды принялись играть в открытый футбол с обоюдными моментами. Оба голкипера — и Ник Поуп, и Эдерсон — получили несколько возможностей показать себя во всей красе.



"Ньюкасл" ничуть не тушевался действующего чемпиона и при поддержке своих фанатов все же сравнял счет на 28-й минуте. Неутомимый Аллан Сен-Максимен выполнил заброс с левого фланга во вратарскую, где Мигель Альмирон бедром в падении отправил мяч в сетку — 1:1.



Хозяева воодушевились еще больше и на 38-й минуте даже вышли вперед. Сен-Максимен продвинулся вперед и, стянув на себя внимание защитников, сделал передачу на Каллума Уилсона, который вторым касанием из района 11-метровой отметки поразил ворота — 2:1.



Вскоре после начала второго тайма Эрлинг Холанд отметился попаданием в штангу, на что "Ньюкасл" ответил прекрасным ударом Кирана Триппьера со штрафного — 3:1.



"Сити" пошел ва-банк, прижав своего соперника к воротам, и на 60-й минуте "сороки" дрогнули. Кевин Де Брюйне выполнил заброс к дальней штанге, где Родри поборолся за мяч и сделал скидку Холанду, а тот из пределов вратарской расстрелял цель — 3:2.



Спустя всего две минуты Холанд вышел один на один, однако Поуп остановил прорыв нападающего "горожан".



Прошло еще две минуты, и Де Брюйне своей передачей разрезал оборону хозяев как горячий нож масло, найдя в центре штрафной Силву. Бернарду вторым касанием закатил мяч в ворота — 3:3.



На 76-й минуте рефери Джарред Джиллетт тоже решил поучаствовать в этом красочном спектакле, отменив свое решение об удалении Триппьера за фол на Де Брюйне в середине поля, ограничившись желтой карточкой.



В концовке гости были настойчивее, но еще на один гол не наиграли — хозяева отошли назад и выдержали это давление.



Воодушевленный поддержкой своих трибун "Ньюкасл" сыграл против "Сити" с позиции силы и был по-настоящему хорош. Однако высочайший класс "горожан" никуда не делся, что и проявилось после 3:1.



"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче