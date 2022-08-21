"Ньюкасл" и "Сити" разыграли захватывающую ничью
"Ньюкасл" и "Манчестер Сити" провели захватывающий матч, по три раза забив друг другу.
Стартовый состав "сорок" не изменился относительно безголевого матча с "Брайтоном".
В старте у "горожан" произошло два изменения. Вместо Рубена Диаша и Рияда Махреза появились Джон Стоунс и Бернарду Силва.
Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт уже на пятой минуте, когда Силва забросил мяч к линии вратарской, где Илкай Гюндоган свободно принял снаряд и вторым касанием поразил цель — 0:1.
Дальше команды принялись играть в открытый футбол с обоюдными моментами. Оба голкипера — и Ник Поуп, и Эдерсон — получили несколько возможностей показать себя во всей красе.
"Ньюкасл" ничуть не тушевался действующего чемпиона и при поддержке своих фанатов все же сравнял счет на 28-й минуте. Неутомимый Аллан Сен-Максимен выполнил заброс с левого фланга во вратарскую, где Мигель Альмирон бедром в падении отправил мяч в сетку — 1:1.
Хозяева воодушевились еще больше и на 38-й минуте даже вышли вперед. Сен-Максимен продвинулся вперед и, стянув на себя внимание защитников, сделал передачу на Каллума Уилсона, который вторым касанием из района 11-метровой отметки поразил ворота — 2:1.
Вскоре после начала второго тайма Эрлинг Холанд отметился попаданием в штангу, на что "Ньюкасл" ответил прекрасным ударом Кирана Триппьера со штрафного — 3:1.
"Сити" пошел ва-банк, прижав своего соперника к воротам, и на 60-й минуте "сороки" дрогнули. Кевин Де Брюйне выполнил заброс к дальней штанге, где Родри поборолся за мяч и сделал скидку Холанду, а тот из пределов вратарской расстрелял цель — 3:2.
Спустя всего две минуты Холанд вышел один на один, однако Поуп остановил прорыв нападающего "горожан".
Прошло еще две минуты, и Де Брюйне своей передачей разрезал оборону хозяев как горячий нож масло, найдя в центре штрафной Силву. Бернарду вторым касанием закатил мяч в ворота — 3:3.
На 76-й минуте рефери Джарред Джиллетт тоже решил поучаствовать в этом красочном спектакле, отменив свое решение об удалении Триппьера за фол на Де Брюйне в середине поля, ограничившись желтой карточкой.
В концовке гости были настойчивее, но еще на один гол не наиграли — хозяева отошли назад и выдержали это давление.
Воодушевленный поддержкой своих трибун "Ньюкасл" сыграл против "Сити" с позиции силы и был по-настоящему хорош. Однако высочайший класс "горожан" никуда не делся, что и проявилось после 3:1.
"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
21.08.2022 20:30
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Последние комментарии:
Эль Арабико вышло знатным...
Мы им ещё покажем где раки зимуют, этим нищебродам...
хахаха
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Victoria Concordia Crescit!
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видимо, топ-клубы решили пропустить сезон, как было с чемпионством Лестора.
походу на такой ноте, Ньюкасл Чемпик!
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Лондон красный
Унитаз синий
Сечёте?)))
(ответить)
Меня и топ-4 устроит)
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6ля, каноноры из под шконоря повылезали и стали кукарекать, главное опять не лезте под него, когда Арсик начнет сосировать.
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Посмотрите на ПенсоЛОХов обвисшие еблойды у них ха ха ха )))
Ой как зеабись ой как хорошо
Приятно ез же
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Походу история циклична и Лидс с Ньюкаслом потихоньку возвращают свои позиции.
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А пенсы рофлили с Аке, что он им не нужен. А этот чувак очень качественно первые матчм отыграл и вообще все было зае6ись, у Сити в защите, пока он травму не словил. Уолкер стареет и нужна подмена все-таки.
Матч отличный, КОРОЛИ показали что 1-3 вообще не проблема и изи взяли очки с НЮ в гостях. Холанд радует забитыми мячами. А с другой стороны уругвайское чудо Ливерпуля даже под шконкой на скамейке запасных нет. Вот же рофл, он нужен им в матче с МЮ, а его нет)
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Конкурентов уже нет. Все слились:)
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Наступает эпоха Арсенала
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крутой матч
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Родриго за лето раскабанел в качалке. Норм от него сороки отлетали
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залупси с такой игрой мимо лч
арсик или парик займут заветное место
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Нефтяное дерби вышло что надо. Касл реально в топа превращается.
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Сити с рванным очком как и писал)
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Нормально. Пенсы отсосайло, короли отщекотайло. Ждём матч тура
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КОРОЛИ!!!
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остался матч двух аутсайдеров на дне таблицы
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https://youtu.be/svwm2F1k8h0
Слава Полку Азов!
Слава оборонцям Маріуполя!
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