Тренер "Аякса": "Мы выступаем в Лиге Чемпионов, МЮ — нет"

Главный тренер "Аякса" Альфред Шредер заявил, то его клубу не нужно продавать вингера Антони, а также напомнил, что "Манчестер Юнайтед" не выступает в Лиге Чемпионов.

Согласно слухам, сейчас "Юнайтед" готовит свое второе предложение по Антони после отказа "Аякса" ранее на текущей неделе.



22-летний бразилец не был включен в заявку "Аякса" на воскресный матч Эредивизии против "Спарты", однако Шредер уверяет, что сделка отнюдь не близка.



"Я хочу, чтобы Антони остался. Полагаю, клуб не продаст его. В наши дни за игроков предлагают безумные деньги. Но для меня не будет нормально, если мы продадим очередного игрока".



"В плане финансов мы находимся в сильном положении. Поэтому да, у меня хорошее предчувствие. Я понимаю Антони. Но ты не можешь не хотеть играть за "Аякс".



"Мы выступаем в Лиге Чемпионов. Не думаю, что "Манчестер Юнайтед" выступает в Лиге Чемпионов", — сообщил Шредер ESPN.