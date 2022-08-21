Тухель: "Проиграли матч в первые 20 минут"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что причина крупного поражения от "Лидса" кроется не в его тактике, а в ошибках его игроков.

В воскресенье "Челси" уступил на "Элланд Роуд" со счетом 3:0, хотя Тухель убежден, что "синие" были гораздо лучше "Лидса" по игре.



Томас сетует на неудачное стечение обстоятельств и на ошибки, в результате которых "белые" забили два своих первых гола.



"Все, что могло пойти не так, пошло не так. Это началось еще вчера. Для нас не нашлось самолета, поэтому мы добирались сюда автобусом. Игроки смогли улететь, но тренерский штаб был вынужден совершить утомительную поездку на автобусе. Сегодня это продолжилось".



"Мы проиграли матч в первые 20 минут, когда мы были явно лучше и имели отличные моменты. Мы совершили много касаний в чужой штрафной, но мы не попадали в створ и не получили то, чего заслуживали. Затем мы перестали делать то, что делали хорошо, игра на 15 минут выравнялась, и в течение этого времени мы подарили сопернику два гола".



"Мы были явно лучшей командой. Я не считаю гол после стандарта и автогол (гол после ошибки Менди) следствием нашего стиля. Это именно ошибки".



"Если мы будем делать такие подарки, которые совершенно не обязательны, мы не сможем выигрывать матчи, даже полностью контролируя игру. Во втором тайме мы старались изменить ситуацию, и я расстроен, что второй тайм мы тоже проиграли. Соперник выжал максимум из своих полумоментов, мы — нет", — сообщил Тухель BBC.