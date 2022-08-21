"Челси" разгромлен "Лидсом"
"Лидс" преподнес настоящую сенсацию, в домашних стенах разгромив "Челси" со счетом 3:0.
Из-за травмы паха "белые" недосчитались Патрика Бэмфорда, чье место в стартовом составе занял Даниэль Джеймс.
Место в стартовом составе "синих" впервые получил Конор Галлахер, заменив выбывшего на несколько недель Нголо Канте.
"Челси" бодро начал матч, и уже в самом начале Рахим Стерлинг имел отличный момент, пробив рядом со штангой.
Вскоре активизировался и "Лидс", подгоняемый своими болельщиками. Игра смотрелась и была очень живой.
На 15-й минуте Стерлинг обводящим ударом положил мяч в ворота домашней команды, однако гол не был засчитан из-за офсайда у игрока сборной Англии.
Преимущество "синих" все нарастало, моменты у ворот Илана Мелье возникали регулярно, и казалось что счет вот-вот будет открыт.
И на 33-й минуте это случилось. Правда, забил "Лидс". Эдуар Менди решил заложить финт перед Бренденом Ааронсоном, но тот легко разгадал задумку голкипера, отобрал мяч и поразил пустые ворота — 1:0.
А спустя всего четыре минуты хозяева удвоили счет. Это Родриго головой замкнул подачу Джека Харрисона со штрафного — 2:0. "Челси" оказался в замешательстве.
С началом второго тайма "синие" пришли в себя и вновь заиграли со значительным преимуществом. Однако "Лидс" держался и не забывал контратаковать.
А на 69-й минуте хозяевам удалось подловить увлекшегося атаками соперника. После подачи Джеймса с левого фланга Родриго сделал скидку на Харрисона, и тот с близкого расстояния расстрелял ворота — 3:0.
Почти сразу "белые" едва не забили и четвертый гол, однако в последний момент Марк Кукурелья помешал Родриго нанести удар с убойной позиции.
Надежды "Челси" вернуться в игру были перечеркнуты на 84-й минуте, когда Калиду Кулибали схлопотал вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.
До чудовищного ляпа Менди "Челси" выглядел очень прилично, а дальше "синих" как подменили. Первый гол просто окрылил "Лидс", который поверил в себя и продолжил искать слабые места в обороне соперника.
"Лидс" — "Челси". Отчет о матче
21.08.2022 17:55
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Последние комментарии:
два нн мешка играют
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Интересный первый тайм.
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Я уже вижу максимена в синей форме, братишки....
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Это фол. Но пенку не дадут за такое
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Сен-Максимен типа нового Мане будет. Тот,кстати, опять за Баварию отличился.
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Прикольный смайлик у Эдерсона на шее.
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КАКУЛИ!!! С'mon VONYAET!
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Я хочу максимена, братишки. Дайте за него полтос, который на гордона выделил и
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Ситявые на страпоне!
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Еб1ать Сент Максимен показывает Хохланду кто король на Сент-Джеймс Парк!
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Ньюкасл на своём поле после прихода Хау просто убивает. Из-за него Арсенал не попал в ЛЧ. Эти суки похоронили шансы Арсенала.
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Ещч нужно забивать
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Заруба у мешков топовая.
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Ща труманки будут трукаслы
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Стоунс конечно пиздец сегодня
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Ща в апл такая рубка эт пи3дец.
Касл, брайтон, тот же лидс с тауим прессингом просто нагнут кого угодно.
Апл е6ейшая лига просто смотреть это один кайф
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Голюбятну ибут
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Да похоже у Юнайтед есть шанс завтра.
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Норм так канистру обоссывают))))
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КОРОЛИ...
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