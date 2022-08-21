"Челси" разгромлен "Лидсом"

Эдуар Менди "Лидс" преподнес настоящую сенсацию, в домашних стенах разгромив "Челси" со счетом 3:0.

Из-за травмы паха "белые" недосчитались Патрика Бэмфорда, чье место в стартовом составе занял Даниэль Джеймс.

Место в стартовом составе "синих" впервые получил Конор Галлахер, заменив выбывшего на несколько недель Нголо Канте.

"Челси" бодро начал матч, и уже в самом начале Рахим Стерлинг имел отличный момент, пробив рядом со штангой.

Вскоре активизировался и "Лидс", подгоняемый своими болельщиками. Игра смотрелась и была очень живой.

На 15-й минуте Стерлинг обводящим ударом положил мяч в ворота домашней команды, однако гол не был засчитан из-за офсайда у игрока сборной Англии.

Преимущество "синих" все нарастало, моменты у ворот Илана Мелье возникали регулярно, и казалось что счет вот-вот будет открыт.

И на 33-й минуте это случилось. Правда, забил "Лидс". Эдуар Менди решил заложить финт перед Бренденом Ааронсоном, но тот легко разгадал задумку голкипера, отобрал мяч и поразил пустые ворота — 1:0.

А спустя всего четыре минуты хозяева удвоили счет. Это Родриго головой замкнул подачу Джека Харрисона со штрафного — 2:0. "Челси" оказался в замешательстве.

С началом второго тайма "синие" пришли в себя и вновь заиграли со значительным преимуществом. Однако "Лидс" держался и не забывал контратаковать.

А на 69-й минуте хозяевам удалось подловить увлекшегося атаками соперника. После подачи Джеймса с левого фланга Родриго сделал скидку на Харрисона, и тот с близкого расстояния расстрелял ворота — 3:0.

Почти сразу "белые" едва не забили и четвертый гол, однако в последний момент Марк Кукурелья помешал Родриго нанести удар с убойной позиции.

Надежды "Челси" вернуться в игру были перечеркнуты на 84-й минуте, когда Калиду Кулибали схлопотал вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.

До чудовищного ляпа Менди "Челси" выглядел очень прилично, а дальше "синих" как подменили. Первый гол просто окрылил "Лидс", который поверил в себя и продолжил искать слабые места в обороне соперника.

"Лидс" — "Челси". Отчет о матче


Метки Лидс, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2022 17:55

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 21.08.2022 19:20 # bangladesh
    два нн мешка играют

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  2. moneycity 21.08.2022 19:20 # moneycity
    Интересный первый тайм.

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  3. thegodfather 21.08.2022 19:19 # thegodfather
    Я уже вижу максимена в синей форме, братишки....

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  4. thegodfather 21.08.2022 19:19 # thegodfather
    Это фол. Но пенку не дадут за такое

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  5. kukuruzzo 21.08.2022 19:18 # kukuruzzo
    Сен-Максимен типа нового Мане будет. Тот,кстати, опять за Баварию отличился.

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  6. jirrort 21.08.2022 19:18 # jirrort
    Прикольный смайлик у Эдерсона на шее.

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  7. jjflash68 21.08.2022 19:17 # jjflash68
    КАКУЛИ!!! С'mon VONYAET!

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  8. thegodfather 21.08.2022 19:15 # thegodfather
    Я хочу максимена, братишки. Дайте за него полтос, который на гордона выделил и

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  9. dexter 21.08.2022 19:15 # dexter
    Ситявые на страпоне!

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  10. vagifspurs 21.08.2022 19:14 # vagifspurs
    Еб1ать Сент Максимен показывает Хохланду кто король на Сент-Джеймс Парк!

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  11. takernotagiver 21.08.2022 19:13 # takernotagiver
    Ньюкасл на своём поле после прихода Хау просто убивает. Из-за него Арсенал не попал в ЛЧ. Эти суки похоронили шансы Арсенала.

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  12. shearer1 21.08.2022 19:13 # shearer1
    Ещч нужно забивать

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  13. sausage 21.08.2022 19:12 # sausage
    Заруба у мешков топовая.

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  14. lexa-arsenal 21.08.2022 19:12 # lexa-arsenal
    Ща труманки будут трукаслы

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  15. mancityman 21.08.2022 19:11 # mancityman
    Стоунс конечно пиздец сегодня

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  16. thegodfather 21.08.2022 19:11 # thegodfather
    Ща в апл такая рубка эт пи3дец.
    Касл, брайтон, тот же лидс с тауим прессингом просто нагнут кого угодно.
    Апл е6ейшая лига просто смотреть это один кайф

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  17. superperez101 21.08.2022 19:11 # superperez101
    Голюбятну ибут

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  18. breadpeat 21.08.2022 19:11 # breadpeat
    Да похоже у Юнайтед есть шанс завтра.

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  19. bushwacka 21.08.2022 19:11 # bushwacka
    Норм так канистру обоссывают))))

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  20. true-manc 21.08.2022 19:11 # true-manc
    КОРОЛИ...

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