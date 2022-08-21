"Челси" разгромлен "Лидсом"

"Лидс" преподнес настоящую сенсацию, в домашних стенах разгромив "Челси" со счетом 3:0.

Из-за травмы паха "белые" недосчитались Патрика Бэмфорда, чье место в стартовом составе занял Даниэль Джеймс.



Место в стартовом составе "синих" впервые получил Конор Галлахер, заменив выбывшего на несколько недель Нголо Канте.



"Челси" бодро начал матч, и уже в самом начале Рахим Стерлинг имел отличный момент, пробив рядом со штангой.



Вскоре активизировался и "Лидс", подгоняемый своими болельщиками. Игра смотрелась и была очень живой.



На 15-й минуте Стерлинг обводящим ударом положил мяч в ворота домашней команды, однако гол не был засчитан из-за офсайда у игрока сборной Англии.



Преимущество "синих" все нарастало, моменты у ворот Илана Мелье возникали регулярно, и казалось что счет вот-вот будет открыт.



И на 33-й минуте это случилось. Правда, забил "Лидс". Эдуар Менди решил заложить финт перед Бренденом Ааронсоном, но тот легко разгадал задумку голкипера, отобрал мяч и поразил пустые ворота — 1:0.



А спустя всего четыре минуты хозяева удвоили счет. Это Родриго головой замкнул подачу Джека Харрисона со штрафного — 2:0. "Челси" оказался в замешательстве.



С началом второго тайма "синие" пришли в себя и вновь заиграли со значительным преимуществом. Однако "Лидс" держался и не забывал контратаковать.



А на 69-й минуте хозяевам удалось подловить увлекшегося атаками соперника. После подачи Джеймса с левого фланга Родриго сделал скидку на Харрисона, и тот с близкого расстояния расстрелял ворота — 3:0.



Почти сразу "белые" едва не забили и четвертый гол, однако в последний момент Марк Кукурелья помешал Родриго нанести удар с убойной позиции.



Надежды "Челси" вернуться в игру были перечеркнуты на 84-й минуте, когда Калиду Кулибали схлопотал вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.



До чудовищного ляпа Менди "Челси" выглядел очень прилично, а дальше "синих" как подменили. Первый гол просто окрылил "Лидс", который поверил в себя и продолжил искать слабые места в обороне соперника.



"Лидс" — "Челси". Отчет о матче