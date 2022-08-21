Антони пропускает матч "Аякса"

Антони Вингер Антони, которого пытается купить "Манчестер Юнайтед", не был включен в заявку "Аякса" на воскресный матч Эредивизии против роттердамской "Спарты".

В минувшую среду "Юнайтед" сделал предложение по Антони в размере 67.6 млн. фунтов, однако "Аякс" ответил отказом.

При этом сам Антони, о проблемах которого со здоровьем ничего не сообщалось, не тренировался с "Аяксом" в пятницу и субботу, а сегодня пропускает матч амстердамцев в Эредивизии.

По информации The Athletic, это может быть связано с продолжающимися переговорами двух клубов. "Аякс" ожидает получить улучшенное предложение "Юнайтед" по 22-летнему бразильцу.

Добавим, что боссы "Аякса" оценивают Антони в 100 миллионов евро (84.8 млн. фунтов), ранее этим летом продав в "Юнайтед" защитника Лисандро Мартинеса за 56.7 млн. фунтов.


Метки Антони, Аякс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 363

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 21.08.2022 17:23 # brown-ale
    Походу тен Хаг пришел в Манчестер, чисто чтобы бабло перекачать в Аякс.

    (ответить)

  2. quavo 21.08.2022 17:07 # quavo
    Ебануться , скам разводят. В баварию за 50 ушел бы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: