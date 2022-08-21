Антони пропускает матч "Аякса"
Вингер Антони, которого пытается купить "Манчестер Юнайтед", не был включен в заявку "Аякса" на воскресный матч Эредивизии против роттердамской "Спарты".
В минувшую среду "Юнайтед" сделал предложение по Антони в размере 67.6 млн. фунтов, однако "Аякс" ответил отказом.
При этом сам Антони, о проблемах которого со здоровьем ничего не сообщалось, не тренировался с "Аяксом" в пятницу и субботу, а сегодня пропускает матч амстердамцев в Эредивизии.
По информации The Athletic, это может быть связано с продолжающимися переговорами двух клубов. "Аякс" ожидает получить улучшенное предложение "Юнайтед" по 22-летнему бразильцу.
Добавим, что боссы "Аякса" оценивают Антони в 100 миллионов евро (84.8 млн. фунтов), ранее этим летом продав в "Юнайтед" защитника Лисандро Мартинеса за 56.7 млн. фунтов.
21.08.2022 17:00
Просмотров: 363
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Походу тен Хаг пришел в Манчестер, чисто чтобы бабло перекачать в Аякс.
(ответить)
Ебануться , скам разводят. В баварию за 50 ушел бы
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий