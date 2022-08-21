Антони пропускает матч "Аякса"

Вингер Антони, которого пытается купить "Манчестер Юнайтед", не был включен в заявку "Аякса" на воскресный матч Эредивизии против роттердамской "Спарты".

В минувшую среду "Юнайтед" сделал предложение по Антони в размере 67.6 млн. фунтов, однако "Аякс" ответил отказом.



При этом сам Антони, о проблемах которого со здоровьем ничего не сообщалось, не тренировался с "Аяксом" в пятницу и субботу, а сегодня пропускает матч амстердамцев в Эредивизии.



По информации The Athletic, это может быть связано с продолжающимися переговорами двух клубов. "Аякс" ожидает получить улучшенное предложение "Юнайтед" по 22-летнему бразильцу.



Добавим, что боссы "Аякса" оценивают Антони в 100 миллионов евро (84.8 млн. фунтов), ранее этим летом продав в "Юнайтед" защитника Лисандро Мартинеса за 56.7 млн. фунтов.