Клопп: "Ливерпуль" экономит деньги, не меняя главного тренера"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пошутил, что его клуб сэкономил кучу денег, не меняя рулевого, как это делает "Манчестер Юнайтед".

Когда Клопп брался за работу в "Ливерпуле" в 2015 году, "Юнайтед" тренировал Луи Ван Галь. С тех пор у штурвала "красных дьяволов" также успели побывать Жозе Моуриньо, Оле Гуннар Сульшер, Майкл Кэррик, Ральф Рангник и теперь Эрик Тен Хаг.



В преддверии выезда на "Олд Траффорд" Юрген позволил себе шутку о том, что такая частая смена главного тренера является дорогим удовольствием.



"Только представьте, сколько денег сэкономил "Ливерпуль", не выплачивая компенсации тренерам. Я должен был сказать об этом, подписывая свой действующий контракт. Это была бы интересная сумма", — цитирует Клоппа The Guardian.