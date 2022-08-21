Мерсон считает продажу Мане ошибкой "Ливерпуля"

Садио Мане Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "Ливерпуль" совершил ошибку, продав нападающего Садио Мане.

Ранее этим летом "Ливерпуль" продал Мане в "Баварию", дабы предотвратить уход Садио свободным агентом через год.

Однако Мерсон предпочел бы, чтобы "красные" сохранили 30-летнего сенегальца, указывая на кадровый дефицит нападающих в преддверии матча против "Манчестер Юнайтед".

"Я говорил это прежде и скажу снова: Садио Мане — огромная потеря для "Ливерпуля". Зачем было продавать его за 30 миллионов фунтов, если вы могли сохранить его еще на год и снова сражаться на всех фронтах, как в прошлом сезоне?"

"Учитывая травму Роберто Фирмино и дисквалификацию Дарвина Нуньеса, им некем усилить игру впереди со скамейки запасных. Я не имею представления, кто сыграет рядом с Луисом Диасом и Мохамедом Салахом. Может быть, молодой Фабиу Карвалью получит свой шанс на "Олд Траффорд", — сообщил Мерсон Sportskeeda.


Метки Ливерпуль, Мане, Мерсон

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. liver-winner 21.08.2022 16:04 # liver-winner
    Мане и Ливерпуль расстались по желанию Мане. Конечно, хотелось бы оставить его. По деньгам неплохо продали. Последний год был всё-таки

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  2. shakur 21.08.2022 15:35 # shakur
    Солидарен, но аргументация странная

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  3. meshuggah 21.08.2022 15:33 # meshuggah
    Как будто у трамплинпуля был выбор

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