Мерсон считает продажу Мане ошибкой "Ливерпуля"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "Ливерпуль" совершил ошибку, продав нападающего Садио Мане.

Ранее этим летом "Ливерпуль" продал Мане в "Баварию", дабы предотвратить уход Садио свободным агентом через год.



Однако Мерсон предпочел бы, чтобы "красные" сохранили 30-летнего сенегальца, указывая на кадровый дефицит нападающих в преддверии матча против "Манчестер Юнайтед".



"Я говорил это прежде и скажу снова: Садио Мане — огромная потеря для "Ливерпуля". Зачем было продавать его за 30 миллионов фунтов, если вы могли сохранить его еще на год и снова сражаться на всех фронтах, как в прошлом сезоне?"



"Учитывая травму Роберто Фирмино и дисквалификацию Дарвина Нуньеса, им некем усилить игру впереди со скамейки запасных. Я не имею представления, кто сыграет рядом с Луисом Диасом и Мохамедом Салахом. Может быть, молодой Фабиу Карвалью получит свой шанс на "Олд Траффорд", — сообщил Мерсон Sportskeeda.