Байи близок к переходу в "Марсель"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи близок к переходу в "Марсель" на правах аренды.
Сыграв только семь матчей в прошлом сезоне, Байи стал еще дальше от стартового состава "Юнайтед" с приходом в команду Лисандро Мартинеса.
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, в пятницу "Марсель" окончательно договорился с "красными дьяволами" насчет аренды 28-летнего ивуарийца.
Ожидается, что "Марсель" возьмет на себя обязательство выкупить Байи, если квалифицируется в Лигу Чемпионов в этом сезоне.
В данный момент заключение сделки зависит от того, удастся ли французскому клубу договориться с самим Эриком и его агентами.
21.08.2022 14:00
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