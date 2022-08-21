Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи близок к переходу в "Марсель" на правах аренды.

Сыграв только семь матчей в прошлом сезоне, Байи стал еще дальше от стартового состава "Юнайтед" с приходом в команду Лисандро Мартинеса.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, в пятницу "Марсель" окончательно договорился с "красными дьяволами" насчет аренды 28-летнего ивуарийца.



Ожидается, что "Марсель" возьмет на себя обязательство выкупить Байи, если квалифицируется в Лигу Чемпионов в этом сезоне.



В данный момент заключение сделки зависит от того, удастся ли французскому клубу договориться с самим Эриком и его агентами.