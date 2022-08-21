Руни призвал Тен Хага не выпускать Роналду против "Ливерпуля"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни призвал главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага не выпускать Криштиану Роналду против "Ливерпуля", а лучше вообще отпустить португальского ветерана из клуба.
Руни по-прежнему убежден, что у Роналду нет будущего в "Юнайтед". Что касается настоящего, то форма 37-летнего португальца кажется Уэйну недостаточной.
"Я бы не стал выпускать Криштиану Роналду и не стал выпускать Маркуса Рэшфорда".
"На месте Тен Хага моей главной заботой было бы возвращение энергии на поле, а провал с приглашением 9-го номера означает, что против "Брентфорда" им снова пришлось положиться на Роналду, хотя тот особо и не тренировался с командой. Он выглядел так, словно ему нужно время, чтобы набрать игровую форму".
"Он также поставил клуб в известность о своем желании уйти. Я не знаю причин, но, как и я писал в своей предыдущей колонке, я бы отпустил его. Он отличный игрок и всегда будет забивать голы, но задача Тен Хага в том, чтобы создать команду, способную побороться за титул через три-четыре года. Это означает, что он должен опираться на игроков помоложе", — пишет Руни в своей колонке в The Times.
21.08.2022 13:00
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