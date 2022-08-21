Хау считает, что Поуп может стать первым номером сборной Англии

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау считает, что его голкиперу Нику Поупу по силам стать первым номером сборной Англии в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.

Поуп — один из двух голкиперов, которые еще не пропускали в этом сезоне Премьер-Лиги. Вторым является Эдерсон из "Манчестер Сити", с которым "Ньюкасл" играет в воскресенье.



30-летний англичанин блестяще начал свою карьеру у "сорок" после перехода из "Бернли" за 11 миллионов фунтов в это окно, и Хау призывает подопечного стремиться к тому, чтобы потеснить Джордана Пикфорда в национальной команде.



"Уверен, у Ника есть такие амбиции. Если бы их не было, ему бы следовало их пересмотреть, потому что он в том положении, когда он близок. Перед ним всего пара конкурентов".



"Ты должен стремиться к тому, чтобы сделать этот шаг. Тем, как он начал этот сезон, он определенно не навредил своим шансам", — цитирует Хау Daily Mail.