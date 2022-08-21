Агбонлахор: "Юрген, не указывай мне, как быть экспертом"

Габриэль Агбонлахор Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор ответил на критику главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

На своей пресс-конференции в пятницу Клопп внезапно вступился за "Манчестер Юнайтед", упрекнув Агбонлахора за чересчур резкие комментарии насчет "красных дьяволов".

Однако Агбонлахор, ныне эксперт на радиостанции, не собирается менять свой стиль работы и считает, что Клопп переборщил со своими замечаниями.

"Я проснулся утром и еще никогда не видел, чтобы мой телефон так разрывался. Я такой: "Что случилось?" А там пишут: "Юрген Клопп сделал такое".

"Когда я посмотрел видео, то подумал: "Да ладно, Юрген". Это немного чересчур, не находите ли?"

"Это замечательно для нашей передачи, что он слушает ее. Всем тренерам стоит это делать".

"Лично я отчитываюсь перед боссами talkSPORT. Уверен, если бы моя реакция на поражение "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0 была чрезмерной, я бы узнал об этом".

"Мне не нужно, чтобы Юрген Клопп указывал мне, как быть экспертом. Ему следует сосредоточиться на тренерской работе".

"Это очень странно, но если ты слушаешь это, Юрген, я открыт к разговору в любое время. Давай увидимся в Ливерпуле и выпьем, без проблем", — сообщил Агбонлахор в эфире talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 884

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Последние комментарии:




  1. shakur 21.08.2022 11:26 # shakur
    Астер: "Сосич, не указывай мне, как быть экспертом"

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  2. infamous 21.08.2022 11:23 # infamous
    Этот никчемный футболист провел 15+ лет в Астон вилле не добившись даже Кубка лиги теперь является экспертом. Мда

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  3. beatles-red 21.08.2022 11:18 # beatles-red
    Икспирт блеать))

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  4. kirliut 21.08.2022 11:15 # kirliut
    Что происходит:
    Агбонлахор-эксперт,вааааааах.
    Он же тупейший ,дичь просто)))
    Футбиком был абсолютно безпонтовым.
    Бегал чё-то там(
    Эксперт))))))
    Он же реально тупоооооой!

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  5. true-manc 21.08.2022 11:09 # true-manc
    по делу заткнул чмошницу лгбтшную

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  6. jirrort 21.08.2022 11:04 # jirrort
    КОРОЛЬ!!!

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  7. thegodfather 21.08.2022 11:03 # thegodfather
    Чмопп, юрген чмопп

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