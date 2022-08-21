Агбонлахор: "Юрген, не указывай мне, как быть экспертом"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор ответил на критику главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

На своей пресс-конференции в пятницу Клопп внезапно вступился за "Манчестер Юнайтед", упрекнув Агбонлахора за чересчур резкие комментарии насчет "красных дьяволов".



Однако Агбонлахор, ныне эксперт на радиостанции, не собирается менять свой стиль работы и считает, что Клопп переборщил со своими замечаниями.



"Я проснулся утром и еще никогда не видел, чтобы мой телефон так разрывался. Я такой: "Что случилось?" А там пишут: "Юрген Клопп сделал такое".



"Когда я посмотрел видео, то подумал: "Да ладно, Юрген". Это немного чересчур, не находите ли?"



"Это замечательно для нашей передачи, что он слушает ее. Всем тренерам стоит это делать".



"Лично я отчитываюсь перед боссами talkSPORT. Уверен, если бы моя реакция на поражение "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0 была чрезмерной, я бы узнал об этом".



"Мне не нужно, чтобы Юрген Клопп указывал мне, как быть экспертом. Ему следует сосредоточиться на тренерской работе".



"Это очень странно, но если ты слушаешь это, Юрген, я открыт к разговору в любое время. Давай увидимся в Ливерпуле и выпьем, без проблем", — сообщил Агбонлахор в эфире talkSPORT.