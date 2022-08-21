Агбонлахор: "Юрген, не указывай мне, как быть экспертом"
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор ответил на критику главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
На своей пресс-конференции в пятницу Клопп внезапно вступился за "Манчестер Юнайтед", упрекнув Агбонлахора за чересчур резкие комментарии насчет "красных дьяволов".
Однако Агбонлахор, ныне эксперт на радиостанции, не собирается менять свой стиль работы и считает, что Клопп переборщил со своими замечаниями.
"Я проснулся утром и еще никогда не видел, чтобы мой телефон так разрывался. Я такой: "Что случилось?" А там пишут: "Юрген Клопп сделал такое".
"Когда я посмотрел видео, то подумал: "Да ладно, Юрген". Это немного чересчур, не находите ли?"
"Это замечательно для нашей передачи, что он слушает ее. Всем тренерам стоит это делать".
"Лично я отчитываюсь перед боссами talkSPORT. Уверен, если бы моя реакция на поражение "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0 была чрезмерной, я бы узнал об этом".
"Мне не нужно, чтобы Юрген Клопп указывал мне, как быть экспертом. Ему следует сосредоточиться на тренерской работе".
"Это очень странно, но если ты слушаешь это, Юрген, я открыт к разговору в любое время. Давай увидимся в Ливерпуле и выпьем, без проблем", — сообщил Агбонлахор в эфире talkSPORT.
21.08.2022 11:00
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Последние комментарии:
Астер: "Сосич, не указывай мне, как быть экспертом"
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Этот никчемный футболист провел 15+ лет в Астон вилле не добившись даже Кубка лиги теперь является экспертом. Мда
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Икспирт блеать))
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Что происходит:
Агбонлахор-эксперт,вааааааах.
Он же тупейший ,дичь просто)))
Футбиком был абсолютно безпонтовым.
Бегал чё-то там(
Эксперт))))))
Он же реально тупоооооой!
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по делу заткнул чмошницу лгбтшную
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КОРОЛЬ!!!
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Чмопп, юрген чмопп
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