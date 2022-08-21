Клопп призвал отдать три очка "Ливерпулю", если фанаты МЮ сорвут матч

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал присудить "Манчестер Юнайтед" техническое поражение и отдать три очка его команде, если фанаты "красных дьяволов" вновь сорвут проведение матча.

В апреле прошлого года матч Премьер-Лиги между "Юнайтед" и "Ливерпулем" оказался сорван из-за акции протеста фанатов, которая переросла в беспорядки и обернулась вторжением болельщиков на поле "Олд Траффорд". Та игра была отложена, и через несколько недель подопечные Клоппа все же одержали победу 2:4.



В преддверии визита "Ливерпуля" в Манчестер в понедельник болельщики "Юнайтед" проведут очередную акцию, принять участие в которой, по слухам, планируют 10,000 человек. Фанаты "дьяволов" крайне возмущены провальным стартом сезона, слабой работой на трансфером рынке и общим положением вещей в клубе при нынешних владельцах Глэйзерах.



Существуют опасения, что столь массовый протест не будет мирным, однако Клопп считает, что при худшем сценарии переигрывать матч не нужно.



"Надеюсь, беспорядков не будет, но если это случится, то, думаю, мы должны получить три очка. Мы не имеем никакого отношения к этой ситуации, и если болельщики не хотят проведения матча, мы не можем просто взять и снова его перенести, уместив в столь невероятно насыщенный сезон".



Я не думаю, что это (беспорядки) случится, и очень надеюсь, что не случится. Но у меня нет понятия, что будет, и я не думаю об этом. Люди говорят, что с нами все будет в порядке, мы приедем туда, сыграем матч и вернемся домой. Но в такого рода ситуации, если из-за тебя срывается матч, соперник всегда должен получать очки, потому что он никак с этим не связан и готовился сыграть", — цитирует Клоппа The Guardian.