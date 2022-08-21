"Сити" предложит новый контракт Бернарду Силве
"Манчестер Сити" готовится предложить новый контракт с удвоенной зарплатой своему полузащитнику Бернарду Силве.
Сейчас у 28-летнего Силвы остается еще три года по действующему контракту с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю.
Однако последние недели не утихают слухи о возможном переходе Бернарду в "Барселону" или ПСЖ, и "Сити" надеется покончить с этими спекуляциями, заключив новую сделку с игроком сборной Португалии.
Daily Star ожидает, что новый контакт позволит Силве резко увеличить свою зарплату и стать третьим самым высокооплачиваемым игроком на "Этихад" — после Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда, которые каждые семь дней получают 400,000 и 350,000 фунтов, соответственно.
Утверждается, что это Хосеп Гвардиола попросил "Сити" предложить Силве новый контракт. Бернарду по-прежнему занимает важное место в планах главного тренера "горожан", и в клубе даже не рассматривают возможность продажи португальца.
21.08.2022 08:00
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