"Сити" предложит новый контракт Бернарду Силве

"Манчестер Сити" готовится предложить новый контракт с удвоенной зарплатой своему полузащитнику Бернарду Силве.

Сейчас у 28-летнего Силвы остается еще три года по действующему контракту с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю.



Однако последние недели не утихают слухи о возможном переходе Бернарду в "Барселону" или ПСЖ, и "Сити" надеется покончить с этими спекуляциями, заключив новую сделку с игроком сборной Португалии.



Daily Star ожидает, что новый контакт позволит Силве резко увеличить свою зарплату и стать третьим самым высокооплачиваемым игроком на "Этихад" — после Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда, которые каждые семь дней получают 400,000 и 350,000 фунтов, соответственно.



Утверждается, что это Хосеп Гвардиола попросил "Сити" предложить Силве новый контракт. Бернарду по-прежнему занимает важное место в планах главного тренера "горожан", и в клубе даже не рассматривают возможность продажи португальца.