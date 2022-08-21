"Челси" и "Эвертон" готовы поспорить с МЮ за Тоуни

"Челси" и "Эвертон" готовы составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.

По информации Daily Mirror, Тоуни значится в шорт-листе каждого из трех перечисленных клубов, которые хотят укрепить нападение в остатке летнего трансферного окна.



Целью номер один "Челси" среди нападающих остается Пьер-Эмерик Обамеянг, однако потеря Ромелу Лукаку и Тимо Вернера может подтолкнуть "синих" к приглашению сразу двух форвардов.



"Юнайтед" в свою очередь проявляет интерес к Айвену в свете возможного расставания с Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне, но который решительно настроен уйти в клуб из Лиги Чемпионов.



Что касается "Эвертона", то интерес "ирисок" к Тоуни обусловлен дефицитом нападающих у главного тренера Фрэнка Лэмпарда, который после травмы Доминика Калверт-Левина остался впереди только с Саломоном Рондоном и Энтони Гордоном, никогда не отличавшимися высокой результативностью.