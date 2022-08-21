3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 21 августа, тремя поединками продолжится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — ЧЕЛСИ 16:00 Онлайн-трансляция



"Лидс" только пять раз сохранил свои ворота на замке в 41 последнем матче Премьер-Лиги. Все девять последних голов "Челси" в чемпионате были забиты девятью различными игроками. "Белые" не знают побед уже в семи встречах с "синими" в Премьер-Лиге кряду — с декабря 2002.



"Лидс" рискует недосчитаться Лиама Купера и Патрика Бэмфорда. Точно не сыграют Люк Эйлинг и Хуниор Фирпо.



Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит около месяца с травмой задней поверхности бедра. Матео Ковачич и Армандо Бройя также вне игры.



ВЕСТ ХЭМ — БРАЙТОН 16:00 Онлайн-трансляция



Это четвертый раз в шести последних сезонах, когда "Вест Хэм" проигрывает два первых матча в Премьер-Лиге. "Брайтон" может повторить свою рекордную серию из восьми поединков без поражений кряду в высшем дивизионе. "Молотобойцы" еще никогда не побеждали "чаек" в Премьер-Лиге (6 ничьих, 4 поражения).



"Вест Хэм" может задействовать Аарона Крессуэлла и Деклана Райса, которые пропускали матч Лиги Конференций в четверг из-за дисквалификаций. У Тило Керера проблема мышечного характера.



Единственной потерей "Брайтона" остается Якуб Модер, который восстанавливается после операции на колене.



НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" не пропустил ни одного гола в двух первых матчах сезона, но в трех подряд в рамках высшего дивизиона не пропускал последний раз еще в 1902/03. Если "Манчестер Сити" избежит поражения, то оформит свою шестую беспроигрышную серию в Премьер-Лиге из 20+ матчей. "Сороки" лишь однажды победили "горожан" в 29 последних встречах в рамках Премьер-Лиги — 2:1 в января 2019.



Вингер "Ньюкасла" Райан Фрэйзер решил свои проблемы со спиной. Мэтт Таргетт также может вернуться в строй.



Новичок "Сити" Серхио Гомес должен попасть в заявку. У Калвина Филлипса и Коула Палмера небольшие травмы.