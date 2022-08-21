3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Мейсон Маунт В воскресенье, 21 августа, тремя поединками продолжится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — ЧЕЛСИ 16:00 Онлайн-трансляция

"Лидс" только пять раз сохранил свои ворота на замке в 41 последнем матче Премьер-Лиги. Все девять последних голов "Челси" в чемпионате были забиты девятью различными игроками. "Белые" не знают побед уже в семи встречах с "синими" в Премьер-Лиге кряду — с декабря 2002.

"Лидс" рискует недосчитаться Лиама Купера и Патрика Бэмфорда. Точно не сыграют Люк Эйлинг и Хуниор Фирпо.

Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит около месяца с травмой задней поверхности бедра. Матео Ковачич и Армандо Бройя также вне игры.

ВЕСТ ХЭМ — БРАЙТОН 16:00 Онлайн-трансляция

Это четвертый раз в шести последних сезонах, когда "Вест Хэм" проигрывает два первых матча в Премьер-Лиге. "Брайтон" может повторить свою рекордную серию из восьми поединков без поражений кряду в высшем дивизионе. "Молотобойцы" еще никогда не побеждали "чаек" в Премьер-Лиге (6 ничьих, 4 поражения).

"Вест Хэм" может задействовать Аарона Крессуэлла и Деклана Райса, которые пропускали матч Лиги Конференций в четверг из-за дисквалификаций. У Тило Керера проблема мышечного характера.

Единственной потерей "Брайтона" остается Якуб Модер, который восстанавливается после операции на колене.

НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция

Манчестер Сити против Ньюкасла "Ньюкасл" не пропустил ни одного гола в двух первых матчах сезона, но в трех подряд в рамках высшего дивизиона не пропускал последний раз еще в 1902/03. Если "Манчестер Сити" избежит поражения, то оформит свою шестую беспроигрышную серию в Премьер-Лиге из 20+ матчей. "Сороки" лишь однажды победили "горожан" в 29 последних встречах в рамках Премьер-Лиги — 2:1 в января 2019.

Вингер "Ньюкасла" Райан Фрэйзер решил свои проблемы со спиной. Мэтт Таргетт также может вернуться в строй.

Новичок "Сити" Серхио Гомес должен попасть в заявку. У Калвина Филлипса и Коула Палмера небольшие травмы.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2022 06:00

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  1. superglor 21.08.2022 07:07 # superglor
    Что-то кокониры разбушевались после 3 матчей с аутсайдерами.

    Я когда только зарегистрировался на сайте (2008), Ливерпуль не выигрывал АПЛ 18 лет, это казалось нее6ически огромное время.

    А конониры тогда помню были хорохористые, с серьезным видом рассуждали что уже 4 года без титула и вот-вот надо начинать побеждать с молодежью.

    Так вот. На текущий день Арсенал не выигрывал АПЛ 18 лет.

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  2. chelsea-69 21.08.2022 06:36 # chelsea-69
    Алга Челсей!

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