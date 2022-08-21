"Астон Вилла" согласовала стоимость Сарра

"Астон Вилла" согласовала приобретение вингера "Уотфорда" Исмаилы Сарра.

По информации Sky Sports, "Уотфорд" согласился отпустить Сарра в "Виллу" за сумму свыше 25 миллионов плюс бонусы.



Исмаила не был включен в заявку "Уотфорда" на матч Чемпионшипа против "Престона" в субботу (0:0), хотя главный тренер "шершней" Роб Эдвардс сказал, что это связано с травмой.



24-летний сенегалец выступает за "Уотфорд" после своего перехода из "Ренна" в 2019 году, за это время забил 25 голов в 95 матчах.