Артета: "Жезус может стать еще лучше"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что нападающий Габриэль Жезус все еще способен значительно прибавить, несмотря на и без того блестящее начало своей карьеры в лондонском клубе.

В субботу против "Борнмута" Жезус провел очередной отличный матч. Габриэль поучаствовал в двух первых голах "Арсенала" и даже забил сам, но его взятие ворот было отменено из-за обнаруженного VAR офсайда.



После победы со счетом 0:3 Артета похвалил Жезуса и поделился своими ожиданиями насчет 25-летнего бразильца на будущее.



"Такого рода индивидуальные действия делают разницу в футболе. И Габби делает это неделя за неделей. Сегодня он не забил, но он поучаствовал в голах, и его вклад в игру команды был выдающимся".



"Ему 25, поэтому он все еще может значительно повысить свой уровень. Он достаточно голоден и обладает огромным желанием развиваться и стать как можно лучше. Это то, что ему необходимо", — сообщил Артета Sky Sports.