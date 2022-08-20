Артета: "Жезус может стать еще лучше"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что нападающий Габриэль Жезус все еще способен значительно прибавить, несмотря на и без того блестящее начало своей карьеры в лондонском клубе.
В субботу против "Борнмута" Жезус провел очередной отличный матч. Габриэль поучаствовал в двух первых голах "Арсенала" и даже забил сам, но его взятие ворот было отменено из-за обнаруженного VAR офсайда.
После победы со счетом 0:3 Артета похвалил Жезуса и поделился своими ожиданиями насчет 25-летнего бразильца на будущее.
"Такого рода индивидуальные действия делают разницу в футболе. И Габби делает это неделя за неделей. Сегодня он не забил, но он поучаствовал в голах, и его вклад в игру команды был выдающимся".
"Ему 25, поэтому он все еще может значительно повысить свой уровень. Он достаточно голоден и обладает огромным желанием развиваться и стать как можно лучше. Это то, что ему необходимо", — сообщил Артета Sky Sports.
20.08.2022 23:00
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Базара ноль, под эгидой Артеты и бременем лидера атак, раскрылся, видимо относится к тем напам, которые должны быть центром команды, что бы реализовываться на полную
Жаль Нкетию, молодой в конце сезона зажег, зря подписал новый контракт, будет опять сидеть на банке, надо было уходить, пока все были под впечатлением от его игры в концовке сезона
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