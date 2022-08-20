"Юнайтед" не получит Пулишича

Кристиан Пулишич "Манчестер Юнайтед" ждет разочарование в своих попытках заполучить вингера "Челси" Кристиана Пулишича.

В минувшую среду "Юнайтед" сделал запрос насчет аренды Пулишича на этот сезон, однако Daily Mail утверждает, что для "Челси" предпочтительнее вариант с продажей Кристиана.

"Синие" готовы рассмотреть возможность ухода Пулишича в аренду, только если капитан сборной США сперва продлит свой контракт, этим защитив свою трансферную стоимость.

Сам Пулишич открыт к переходу в клуб из Лиги Чемпионов, коим "красные дьяволы" не являются, но в то же время рад остаться на "Стэмфорд Бридж" и сражаться за место в команде Томаса Тухеля.

Все это делает переход Пулишича в "Юнайтед" крайне маловероятным. В "Юнайтед" это понимают и в данный момент сосредоточены на вариантах с Антони из "Аякса" и Коди Гакпо из ПСВ.


Метки Манчестер Юнайтед, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2022 22:00

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