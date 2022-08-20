"Арсенал" разгромил "Борнмут" и захватил лидерство в Премьер-Лиге

Габриэль Жезус и Мартин Эдегор "Арсенал" продлил свою 100-процентную серию на старте нового сезона Премьер-Лиги, в доминирующей манере переиграв на выезде "Борнмут" — 0:3.

Главный тренер "вишенок" Скотт Паркер освежил стартовый состав своей команды с помощью Маркоса Сенеси, Филипа Биллинга и Джордана Земуры.

Стартовый состав "канониров" не изменился на третий матч Премьер-Лиги кряду, чего с ними не случалось с чемпионского сезона 2003/04.

"Борнмут" совершенно провалил начало матча, пропустив два гола в течение 10 с небольшим первых минут. Сперва Мартин Эдегор сыграл на добивании после отраженного голкипером удара Габриэля Жезуса — 0:1. А затем капитан "Арсенала" приложился по мячу в касание из пределов штрафной после паса назад от Бена Уайта — 0:2.

В дальнейшем гости полностью контролировали игру, безраздельно владея мячом. За весь первый тайм гости не нанесли ни одного удара, даже неточного.

Вскоре после начала второго тайма "канониры" сделали счет разгромным. Гранит Джака, оказавшись на левом краю штрафной, отбросил мяч назад, а Вильям Салиба пробил в касание с отскоком от перекладины — 0:3.

Вскоре "Арсенал" чуть ослабил свою хватку, но "Борнмут" по-прежнему выглядел беспомощно и реальных угроз воротам Аарона Рамсдейла не создавал.

На 72-й минуте мяч еще раз побывал в воротах "вишенок", но гол Жезуса не был засчитан из-за микроскопического офсайда.

В концовке гости создали пару хороших моментов для четвертого гола, но голкипер хозяев Марк Траверс не позволил счету измениться.

"Арсенал" показал себя командой гораздо более высокого уровня, нежели "Борнмут", одержав сверхубедительную победу и захватив лидерство в Премьер-Лиге.

"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2022 21:25

Количество просмотров Просмотров: 1566

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Последние комментарии:




  1. vanich 20.08.2022 22:00 # vanich
    Где та обоссаная шавка щолсей88,что-то попритих смотрю....

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  2. mancityman 20.08.2022 21:51 # mancityman
    Забыл сегодня вам напомнить о том что:

    Когда дикая свинья, вые6ала дикую собаку, появился первый русский!!!

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  3. shadow-- 20.08.2022 21:50 # shadow--
    Арсенал, ты ли это?
    Красавцы, прямо игра появилась. Даже что-то Венгеровское как будто есть

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  4. bangladesh 20.08.2022 21:49 # bangladesh
    рад видеть аснл вверху турнирной таблицы

    (ответить)

  5. ars-lover 20.08.2022 21:48 # ars-lover
    20.08.2022 16:30 #
    vagifspurs

    Таблица
    № Команда И О
    1 Тоттенхэм 3 7
    2 Манчестер Сити 2 6
    3 Арсенал 2 6

    Источник: http://fapl.ru/posts/95041/?c=1

    COYS
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/95052/?c=1

    Петушара

    (ответить)

  6. memfis63 20.08.2022 21:41 # memfis63
    хохол топчик кстати
    салиба пушка

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  7. kukuruzzo 20.08.2022 21:40 # kukuruzzo
    Молодчики. Майхуйдукских с победой.

    (ответить)

  8. jirrort 20.08.2022 21:36 # jirrort
    20.08.2022 19:55 #

    v-0987654321

    Анал на троне дааааааа

    Источник: http://fapl.ru/posts/95052/?c=1#c7622744

    (ответить)

  9. moneymaker 20.08.2022 21:35 # moneymaker
    Наконец-то адекватный календарь в августе
    Всех с победой!

    (ответить)

  10. redwhitegun 20.08.2022 21:34 # redwhitegun
    Если продолжат так играть можно много очков нахапать в следующие 5 матчей... Там изи календарь до дерби северного лондона...

    (ответить)

  11. alexomck 20.08.2022 21:33 # alexomck
    1. Арсенал 9
    ....

    3. Манчестер Сити 6
    ....







    20. Манчестер Юнайтед 0

    (ответить)

  12. ian 20.08.2022 21:32 # ian
    где те уебки, которые просили канониров скринить таблицу перед стартом сезона?

    скриньте, долбаебы

    (ответить)

  13. mixmaster 20.08.2022 21:31 # mixmaster
    Ооо-оо, Салиба!

    https://twitter.com/Stillberto/status/1561038482872598528?t=ilkyaDUE1wKaTgsT31Qkhw&;

    (ответить)

  14. element-ekb 20.08.2022 21:31 # element-ekb
    Надеюсь зона лч наша. С победой!

    (ответить)

  15. takernotagiver 20.08.2022 21:30 # takernotagiver
    Доминарсенал!!!

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  16. brown-ale 20.08.2022 21:30 # brown-ale
    Чемпионская игра. Либо Борнмут полное днище.

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  17. slash-lfc 20.08.2022 21:29 # slash-lfc
    КОРОЛЬНАЛ!!!

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  18. jirrort 20.08.2022 21:28 # jirrort
    Эта победа для Алексея Сещерки.


    (с) Микель Артета

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  19. cesc-fabregas4 20.08.2022 21:27 # cesc-fabregas4
    Топарики жуткие!

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