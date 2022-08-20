"Арсенал" разгромил "Борнмут" и захватил лидерство в Премьер-Лиге
"Арсенал" продлил свою 100-процентную серию на старте нового сезона Премьер-Лиги, в доминирующей манере переиграв на выезде "Борнмут" — 0:3.
Главный тренер "вишенок" Скотт Паркер освежил стартовый состав своей команды с помощью Маркоса Сенеси, Филипа Биллинга и Джордана Земуры.
Стартовый состав "канониров" не изменился на третий матч Премьер-Лиги кряду, чего с ними не случалось с чемпионского сезона 2003/04.
"Борнмут" совершенно провалил начало матча, пропустив два гола в течение 10 с небольшим первых минут. Сперва Мартин Эдегор сыграл на добивании после отраженного голкипером удара Габриэля Жезуса — 0:1. А затем капитан "Арсенала" приложился по мячу в касание из пределов штрафной после паса назад от Бена Уайта — 0:2.
В дальнейшем гости полностью контролировали игру, безраздельно владея мячом. За весь первый тайм гости не нанесли ни одного удара, даже неточного.
Вскоре после начала второго тайма "канониры" сделали счет разгромным. Гранит Джака, оказавшись на левом краю штрафной, отбросил мяч назад, а Вильям Салиба пробил в касание с отскоком от перекладины — 0:3.
Вскоре "Арсенал" чуть ослабил свою хватку, но "Борнмут" по-прежнему выглядел беспомощно и реальных угроз воротам Аарона Рамсдейла не создавал.
На 72-й минуте мяч еще раз побывал в воротах "вишенок", но гол Жезуса не был засчитан из-за микроскопического офсайда.
В концовке гости создали пару хороших моментов для четвертого гола, но голкипер хозяев Марк Траверс не позволил счету измениться.
"Арсенал" показал себя командой гораздо более высокого уровня, нежели "Борнмут", одержав сверхубедительную победу и захватив лидерство в Премьер-Лиге.
"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче
20.08.2022 21:25
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Последние комментарии:
Где та обоссаная шавка щолсей88,что-то попритих смотрю....
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Забыл сегодня вам напомнить о том что:
Когда дикая свинья, вые6ала дикую собаку, появился первый русский!!!
(ответить)
Арсенал, ты ли это?
Красавцы, прямо игра появилась. Даже что-то Венгеровское как будто есть
(ответить)
рад видеть аснл вверху турнирной таблицы
(ответить)
20.08.2022 16:30 #
vagifspurs
Таблица
№ Команда И О
1 Тоттенхэм 3 7
2 Манчестер Сити 2 6
3 Арсенал 2 6
Источник: http://fapl.ru/posts/95041/?c=1
COYS
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/95052/?c=1
Петушара
(ответить)
хохол топчик кстати
салиба пушка
(ответить)
Молодчики. Майхуйдукских с победой.
(ответить)
20.08.2022 19:55 #
v-0987654321
Анал на троне дааааааа
Источник: http://fapl.ru/posts/95052/?c=1#c7622744
(ответить)
Наконец-то адекватный календарь в августе
Всех с победой!
(ответить)
Если продолжат так играть можно много очков нахапать в следующие 5 матчей... Там изи календарь до дерби северного лондона...
(ответить)
1. Арсенал 9
....
3. Манчестер Сити 6
....
20. Манчестер Юнайтед 0
(ответить)
где те уебки, которые просили канониров скринить таблицу перед стартом сезона?
скриньте, долбаебы
(ответить)
Ооо-оо, Салиба!
https://twitter.com/Stillberto/status/1561038482872598528?t=ilkyaDUE1wKaTgsT31Qkhw&;
(ответить)
Надеюсь зона лч наша. С победой!
(ответить)
Доминарсенал!!!
(ответить)
Чемпионская игра. Либо Борнмут полное днище.
(ответить)
КОРОЛЬНАЛ!!!
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Эта победа для Алексея Сещерки.
(с) Микель Артета
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Топарики жуткие!
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