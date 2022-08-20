Роджерс объяснил, почему Фофана не сыграл против "Саутгемптона"

Весле Фофана Наставник "Лестера" Брендан Роджерс объяснил, почему защитник Весле Фофана пропустил матч против "Саутгемптона".

Ранее в субботу "Лестер" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Саутгемптона", причем Фофана даже не попал в заявку, а полузащитник Юри Тилеманс лишь вышел на заключительные 25 минут.

Отсутствие Фофана Роджерс объясняет тем, что "Челси" вскружил голову 21-летнему французу, и тот сейчас не может сосредоточиться на игре за "лис".

"Во-первых, мы изменили игровую схему. Во-вторых, как я и говорил на этой неделе, мы проводим матч Премьер-Лиги, и у нас, возможно, есть игроки, которые не находятся в правильном состоянии духа".

"Мы не можем закрывать на это глаза. Так что это и есть причина для изменений в составе", — сообщил Роджерс Sky Sports.


Метки Лестер, Премьер-Лига, Роджерс, Саутгемптон, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2022 21:00

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