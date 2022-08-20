Конте: "Каждый игрок "Тоттенхэма" променял бы индивидуальные достижения на трофей"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что каждый его игрок променял бы индивидуальные достижения на трофей.

Отличившись против "Вулверхэмптона" в субботу (1:0), нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн стал рекордсменом Премьер-Лиги по количеству голов за один клуб — 185.



Кроме того, теперь Кейн находится всего 16 голах позади лучшего бомбардира "шпор" всех времен Джимми Гривза (16), однако Конте убежден, что у Харри и остальных его игроков другая мотивация.



"Я знаю, что это его очередное большое достижение, индивидуальное достижение, но мы пытаемся работать сообща, командой, чтобы устанавливать не индивидуальные достижения, как в случае с Харри и как в случае Сона, ставшего лучшим бомбардиром лиги в прошлом сезоне, а совместные достижения для команды и клуба".



"Думаю, абсолютно каждый игрок здесь готов променять индивидуальные достижения на трофей. Мы работаем над этим. Это сложный и длинный путь, но мы должны постараться".



"Но Харри — это тот игрок, который делает разницу, своим мастерством и своими умениями. Мы говорим о нападающем мирового уровня, который может быть опасен на всех участках поля. Мы пытались использовать его, создавая ему возможности забить", — цитирует Конте The Independent.