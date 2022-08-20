"Челси" наказал своего фаната, оскорбившего Сона

Сон Хен Мин "Челси" нашел и наказал пожизненной дисквалификацией своего фаната, который на расовой почве оскорбил нападающего "Тоттенхэма" Сона Хен Мина.

Сон подвергся расистскому оскорблению с трибун во время матча Премьер-Лиги между двумя лондонскими командами на "Стэмфорд Бридж" в прошлое воскресенье (2:2).

Проведя собственное расследование, "Челси" отыскал хулигана, которым оказался держатель сезонного абонемента на "синих".

Следуя политике нулевой толерантности к нарушениям дискриминационного характера, "Челси" навсегда запретил этому фанату посещать свой стадион, о чем говорится в официальном заявлении "синих".


Метки болельщики, Премьер-Лига, расизм, Сон, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2022 19:00

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  1. chelsiukpro 20.08.2022 19:48 # chelsiukpro
    Красиво!!! Не то что чмошки ливерпульские запугивают даже смертью игрока... и им похуй деревенским

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  2. kukuruzzo 20.08.2022 19:01 # kukuruzzo
    Выдать пенса казаху, тот сам его отмудохает

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