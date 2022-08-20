"Челси" наказал своего фаната, оскорбившего Сона

"Челси" нашел и наказал пожизненной дисквалификацией своего фаната, который на расовой почве оскорбил нападающего "Тоттенхэма" Сона Хен Мина.

Сон подвергся расистскому оскорблению с трибун во время матча Премьер-Лиги между двумя лондонскими командами на "Стэмфорд Бридж" в прошлое воскресенье (2:2).



Проведя собственное расследование, "Челси" отыскал хулигана, которым оказался держатель сезонного абонемента на "синих".



Следуя политике нулевой толерантности к нарушениям дискриминационного характера, "Челси" навсегда запретил этому фанату посещать свой стадион, о чем говорится в официальном заявлении "синих".