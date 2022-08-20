Фернандеш признался, что уговаривал Нунеша перейти в МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что уговаривал Матеуша Нунеша перейти к "красным дьяволам" вместо "Вулверхэмптона".

На текущей неделе "волки" за рекордные для себя 42.2 млн. фунтов приобрели Нунеша у "Спортинга", и в субботу против "Тоттенхэма" Матеуш уже дебютировал за свой новый клуб.



Фернандеш восхищается своим 22-летним партнером по сборной Португалии и жалеет, что такой классный игрок не выбрал "Юнайтед".



"Я разговаривал с ним. Я сказал ему, что он должен перейти сюда (в "Юнайтед"), а не туда (в "Вулверхэмптон"). Но я очень рад за него".



"Он оказался в лучшей лиге мира. Он будет выступать бок о бок с классными игроками вроде Рубена (Невеша) и Жоау (Моутиньо), которые его многому научат. Это два опытных игрока".



"Матеуш способен на невероятные вещи. Он обладает невероятным потенциалом, он скромный и трудолюбивый парень, и я уверен, он раскроется в Премьер-Лиге и покажет свои качества. Его качества таковы, что это не Матеуш создан для Премьер-Лиги, а Премьер-Лига создана для Матеуша", — сообщил Фернандеш Record.